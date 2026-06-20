Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει.

Ο κύβος ερρίφθη για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026, με την αγωνία των υποψηφίων να παίρνει τέλος την Πέμπτη 25 Ιουνίου, όταν και θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, το αργότερο έως το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν στην επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr, όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν αναλυτικά τις επιδόσεις τους ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα.

Παράλληλα έκανε γνωστό ότι έχει αποσταλεί σχετική οδηγία προς όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα, προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας.

Πώς θα δουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματά τους

Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται με τον 8ψήφιο κωδικό κάθε υποψηφίου, καθώς και με τα αρχικά των προσωπικών του στοιχείων (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο) με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Παράλληλα, όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr θα λάβουν αυτόματα SMS με τις βαθμολογίες τους, αμέσως μετά την επίσημη ανάρτηση.

Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν και στα σχολεία

Παραδοσιακά, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες, μέσω καταστάσεων με τους κωδικούς των υποψηφίων και τις αντίστοιχες βαθμολογίες, χωρίς αναφορά σε προσωπικά στοιχεία, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η αναζήτηση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του οκταψήφιου κωδικού του υποψηφίου.

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Τι ακολουθεί μετά τις βαθμολογίες

Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι θα μπορούν να προχωρήσουν στον υπολογισμό των μορίων τους και στη συνέχεια στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, που θα καθορίσει την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι βαθμολογίες των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, το αργότερο έως τις αρχές Ιουλίου.

Online υπολογισμός μορίων

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, το Υπουργείο Παιδείας έχει δημιουργήσει ειδική πλατφόρμα στο markcalc.it.minedu.gov.gr, όπου οι μαθητές μπορούν δωρεάν να υπολογίσουν τα μόριά τους βάσει των επιδόσεών τους στα εξεταζόμενα μαθήματα.