Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 - Η λίστα με τα σημερινά εξεταστικά κέντρα για τα Γαλλικά.

Συνεχίζονται σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων στις Πανελλήνιες 2026, με τους υποψηφίους να διαγωνίζονται στο μάθημα των Γαλλικών. Οι εξεταζόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα έως τις 08:00, ενώ η εξέταση ξεκινά στις 08:30. Το μάθημα των Γαλλικών αποτελεί ένα από τα Ειδικά Μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα. Η διαδικασία των Ειδικών Μαθημάτων βρίσκεται στην τελική της ευθεία, καθώς ακολουθούν οι εξετάσεις στα Ιταλικά στις 24 Ιουνίου και στα Ισπανικά στις 25 Ιουνίου, που ολοκληρώνουν τον κύκλο των Πανελληνίων για το 2026. Χιλιάδες υποψήφιοι περιμένουν πλέον την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, που θα καθορίσουν την πορεία τους προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πανελλήνιες 2026: Πού θα δείτε τα σημερινά θέματα στα Γαλλικά

Δείτε πρώτοι τα σημερινά θέματα της εξέτασης στα «Γαλλικά». Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι θα γίνει μετά τις 10:00 από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ.

Πανελλήνιες 2026 Γαλλικά: Αυτά είναι τα σημερινά εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

Στο Ε.Κ. του 9ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Τρώων 2, Θησείο, Τ.Κ. 11851 - Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΚΑΛ.

Στο Ε.Κ. του 26ου Γενικού Λυκείου Αθηνών-Μαράσλειο (Μαρασλή 10, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10676 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΑΜ έως και ΛΟ.

Στο Ε.Κ. του 3ου Επαγγελματικού Λυκείου Περιστερίου (Αγίου Παύλου 51, Περιστέρι, Τ.Κ. 12132), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΛΥ έως και ΝΑ.

Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Βαρβάρας (Ελ. Βενιζέλου και Δ. Κομνηνού, Αγία Βαρβάρα, Τ.Κ. 12351), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΝΕ έως και Σ.

Στο Ε.Κ. του 8ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Νικοπόλεως 33, Πλ. Κολιάτσου, Τ.Κ. 11253 - Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Τ έως και Ω.

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Πυλαίας (Δ. Βιζβίζη 29, Πυλαία, Τ.Κ. 55534 - Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Μ.

Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Πολίχνης (Τέρμα Άγνωστου Στρατιώτη, Πολίχνη, Τ.Κ. 56532 - Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ν έως και Ω .

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο ΡΕΘΥΜΝΟ στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ στο Ε.Κ. του 7ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Σουνίου 111-115, Πάτρα, Τ.Κ. 26333).

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ, στο Ε.Κ. του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ηπείρου και Ανθ. Γαζή, Λάρισα, Τ.Κ. 41222).

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων (Π. Μεκάλη 5, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221).

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Πανελλήνιες 2026: Τέλος χρόνου για την πλατφόρμα για τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσω SMS

Μέχρι και σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα https://smsresults.minedu.gov.gr/ του Υπουργείου Παιδείας για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που επιθυμούν να λάβουν μέσω SMS τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026. Μέσω της υπηρεσίας, οι υποψήφιοι μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να ενημερωθούν άμεσα με γραπτό μήνυμα τόσο για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα όσο και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τον οκταψήφιο Κωδικό Υποψηφίου και τα αρχικά γράμματα των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου μέσω μοναδικού κωδικού ασφαλείας (OTP) που αποστέλλεται με SMS.

Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά με τα γνωστά από τα προηγούμενα χρόνια μέσα ενημέρωσης. Όλοι οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα τους από την online εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ στη διεύθυνση: https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες.