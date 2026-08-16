Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε στην περιοχή Βλυχάδια στην Κάλυμνο, σε χαμηλή βλάστηση, με τις αρμόδιες Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την εξέλιξη του περιστατικού.

Παράλληλα, ήχησε το 112 συστήνοντας στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών, καθώς η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με την πορεία της πυρκαγιάς.

{https://x.com/112Greece/status/2089059788063645770}

Η κινητοποίηση έρχεται σε μια ημέρα κατά την οποία ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι αυξημένος σε αρκετές περιοχές της χώρας, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την έκταση της πυρκαγιάς και την πορεία της επιχείρησης κατάσβεσης.