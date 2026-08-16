Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής της.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στη Λάρισα, στις εγκαταστάσεις της Καράτζη Α.Ε., στην περιοχή δίπλα στην παράπλευρη οδό της Εθνικής Οδού Βόλου–Λάρισας.

Όπως αναφέρει το larissanet, η φωτιά προκάλεσε άμεσα ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ από το σημείο υψώθηκε τεράστιο σύννεφο πυκνού μαύρου καπνού, το οποίο ήταν ορατό από μεγάλη απόσταση και κάλυψε τον ουρανό της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, μήνυμα του 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων της Λάρισας. Μέσω της επείγουσας ειδοποίησης, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στην περιοχή έχει δημιουργηθεί πυκνός καπνός.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαιωμένη εικόνα για την έκταση των ζημιών ή για τυχόν τραυματισμούς.