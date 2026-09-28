Η μελέτη βρίσκεται στη διαδικασία της επικαιροποίησης και σύντομα αναμένεται να κατατεθεί προς έγκριση.

Στην εποχή της ελεγχόμενης στάθμευσης ετοιμάζεται να περάσει η πόλη των Ιωαννίνων, καθώς η Δημοτική Αρχή αναμένεται το επόμενο διάστημα να φέρει προς έγκριση την επικαιροποιημένη μελέτη και στη συνέχεια να ανοίξει ο δρόμος για την εφαρμογή του συστήματος.

Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη, καθώς η αντίστοιχη απόπειρα που είχε γίνει αρκετά χρόνια πριν είχε περισσότερο πειραματικό χαρακτήρα και δεν αποτέλεσε ένα ολοκληρωμένο και σταθερό σύστημα.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις αρχές Σεπτεμβρίου, έγινε γνωστό ότι η μελέτη βρίσκεται στη διαδικασία της επικαιροποίησης και σύντομα αναμένεται να κατατεθεί προς έγκριση. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του συστήματος.

Μία από τις σημαντικές αλλαγές που έγιναν γνωστές αφορά το δημοτικό πάρκινγκ στα παλιά Σφαγεία. Ο συγκεκριμένος χώρος, στον οποίο η είσοδος ήταν δωρεάν επί σειρά ετών, πρόκειται να ενταχθεί στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.

Πέρα από αυτό, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες από τη Δημοτική Αρχή για το τελικό μοντέλο που θα εφαρμοστεί. Δεν έχει δηλαδή παρουσιαστεί δημόσια το σύνολο των θέσεων, οι ακριβείς ζώνες, το ύψος των χρεώσεων, ο τρόπος πληρωμής ή το τελικό ωράριο λειτουργίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, η μελέτη που είχε παραληφθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή και φαίνεται να αποτελεί τη βάση της σημερινής επικαιροποίησης δίνει μία εικόνα για τον αρχικό σχεδιασμό.

Ο βασικός κορμός της προέβλεπε τρεις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο των Ιωαννίνων και μία ξεχωριστή ζώνη στο Κάστρο. Για τους μόνιμους κατοίκους προβλεπόταν δωρεάν στάθμευση με ειδική κάρτα, ενώ για τους επισκέπτες προβλεπόταν ένα σύντομο δωρεάν διάστημα παραμονής, από 30 έως 60 λεπτά, και στη συνέχεια κλιμακωτή χρέωση.

Η ίδια μελέτη προέβλεπε ελεύθερη στάθμευση τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

Το τι τελικά θα ισχύσει στα Γιάννενα θα φανεί με την επικαιροποιημένη μελέτη και τις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς άλλες ελληνικές πόλεις έχουν ήδη εφαρμόσει διαφορετικά μοντέλα ελεγχόμενης στάθμευσης.

Ελεγχόμενη στάθμευση σε 3 μεγάλες πόλεις

Στην Πάτρα, το σύστημα χρονικού περιορισμού στάθμευσης εφαρμόζεται στο ιστορικό κέντρο. Ο οδηγός μπορεί να προμηθευτεί προπληρωμένη κάρτα στάθμευσης αξίας 30 λεπτών, ενώ υπάρχει και δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίου μέσω της εφαρμογής «Πάτρα Στάθμευση». Η επιτρεπόμενη διάρκεια στάθμευσης είναι μία ή δύο ώρες, ανάλογα με την οδό, και αυτό αναγράφεται στις πινακίδες στις διασταυρώσεις.

Το ωράριο εφαρμογής στην Πάτρα είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00–14:00 και 17:00–21:00 και Σάββατο 08:00–14:00. Για τους μόνιμους κατοίκους προβλέπεται δικαίωμα δωρεάν στάθμευσης στην περιοχή εφαρμογής.

Στα Τρίκαλα, το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης λειτουργεί στο κέντρο της πόλης και περιλαμβάνει 735 θέσεις για επισκέπτες και 377 θέσεις για μόνιμους κατοίκους. Για τους επισκέπτες η χρέωση ανέρχεται σε 0,60 ευρώ την ώρα για τις δύο πρώτες ώρες και σε 1,20 ευρώ για κάθε επόμενη ώρα. Οι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να προμηθευτούν ετήσια κάρτα με κόστος 20 ευρώ.

Η πληρωμή στα Τρίκαλα γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Novoville, ενώ τον έλεγχο πραγματοποιούν η Δημοτική Αστυνομία και η Τροχαία. Το σύστημα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30–14:30 και 17:30–21:00 και το Σάββατο 08:30–14:30, ενώ τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες η στάθμευση είναι ελεύθερη.

Στη Λάρισα, το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2025 και οργανώνει τη στάθμευση σε ζώνες για επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους.

Για τους επισκέπτες στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης η χρέωση είναι 0,80 ευρώ την ώρα, ενώ για τους μόνιμους κατοίκους των Α΄ και Β΄ ζωνών ανέρχεται σε 0,50 ευρώ την ώρα.

Και στη Λάρισα η τεχνολογία αποτελεί βασικό μέρος του συστήματος, καθώς η στάθμευση δηλώνεται και πληρώνεται μέσω της εφαρμογής Flowbird, ενώ υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης επέκτασης του χρόνου στάθμευσης. Το σύστημα εφαρμόζεται Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 08:00 έως τις 21:00, ενώ Κυριακές και αργίες η στάθμευση είναι ελεύθερη.

Διαφορετικό μοντέλο εφαρμόζεται στα δημοτικά πάρκινγκ της Λάρισας. Εκεί το τέλος έχει καθοριστεί στα 0,80 ευρώ την ώρα, όμως οι δύο πρώτες ώρες παρέχονται δωρεάν και η χρέωση ξεκινά στη συνέχεια.

Οι τρεις πόλεις δείχνουν ότι η ελεγχόμενη στάθμευση μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές. Η Πάτρα έχει επιλέξει κυρίως τον χρονικό περιορισμό στο ιστορικό κέντρο, τα Τρίκαλα ένα σύστημα με διακριτές θέσεις επισκεπτών και κατοίκων και κλιμακωτή χρέωση, ενώ η Λάρισα ένα εκτεταμένο σύστημα ζωνών με διαφορετική τιμολόγηση για κατοίκους και επισκέπτες.

Στα Γιάννενα, το βασικό ερώτημα πλέον είναι ποιο από αυτά τα μοντέλα θα επιλεγεί τελικά και κυρίως ποιο θα είναι το κόστος για τον οδηγό, ποιες περιοχές θα ενταχθούν και τι θα προβλέπεται για τους μόνιμους κατοίκους.

Η επικαιροποιημένη μελέτη που θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να δώσει τις απαντήσεις. Μέχρι τότε, το μόνο βέβαιο είναι ότι η ελεγχόμενη στάθμευση, μετά από χρόνια συζητήσεων και σχεδιασμών, μπαίνει πλέον σε τροχιά εφαρμογής και στα Ιωάννινα.

-Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από τις επίσημες ιστοσελίδες των Δήμων.

Πηγή: epiruspost.gr