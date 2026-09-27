Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Στη σύλληψη μιας γυναίκας το απόγευμα του Σαββάτου 26/9 στον Πύργο προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Συγκεκριμένα, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσοκόμας.

Ειδικότερα, μετά από καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν την κατηγορούμενη εντός του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου να παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας σε ασθενή, χωρίς να κατέχει τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα και σχετική άδεια.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.