Οι επαφές του υπουργού Εθνικής Άμυνας στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας των κρατών-μελών (ΣΕΥ-Άμυνας).

Οι υπουργοί Άμυνας θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, καθώς και για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει σε συζήτηση με θέμα τη Στρατιωτική Κινητικότητα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Connecting Europe Days.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επίσης ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα, Andrius Kubilius, ο Ρουμάνος Aναπληρωτής Πρωθυπουργός, υπουργός Άμυνας και εκτελών χρέη υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Radu-Dinel Miruta και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδιος για τη Στρατιωτική Κινητικότητα, Roberts Zile.