Φαίνεται πως δεν μπόρεσε να το χωνέψει και βρήκε αφορμή για να πάρει το αίμα του πίσω.

«Εγώ δεν γνωρίζω αν υπάρχουν υπουργοί αλαζόνες (...) υπάρχουν υπουργοί που στα δύσκολα της κυβέρνησης κρύβονται (...) υπάρχει υπουργός που ζήτησε συγγνώμη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία έχει χαρακτηρίσει τη NΔ παράταξη δολοφόνων και παιδεραστών».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έριξε την ευθεία βολή στον ΥΠΑΜ Ν. Δένδια μιλώντας στην εκπομπή των Β. Χιώτη και Α. Παυλόπουλου (ΑΝΤ1) το πρωί και επειδή πέρασε απαρατήρητος δημοσίευσε το επίμαχο απόστασπασμα στον λογαριασμό του στο Χ. Ήθελε, δηλαδή, οπωσδήποτε να γίνει φασαρία...

Ηταν η απάντηση του βουλευτή Καβάλας στην αποπομπή του από τη θέση του εισηγητή σε ν/σ του υπουργείου Άμυνας όταν κατήγγειλε τον διευθυντή του γραφείου του ότι δεν απάντησε σε τηλεφωνική του κλήση.

Φαίνεται πως δεν μπόρεσε να το χωνέψει και βρήκε αφορμή για να πάρει το αίμα του πίσω. Τελικά, ξύνοντας την εσωκομματική πληγή, έβλαψε μάλλον τον Κ. Μητσοτάκη παρά τον Ν. Δένδια και μάλιστα ενώ ο πρωθυπουργός τόσο γενναιόδωρα τον προστάτευσε από τη Δικαιοσύνη με τη μη άρση της ασυλίας του.

Α.