Χωρίς «γραμμή» θα ψηφίσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τις άρσεις ασυλίας Αυγενάκη και Λαζαρίδη.

Κατά συνείδηση θα ψηφίσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τις άρσεις ασυλίας του Λευτέρη Αυγενάκη και του Μακάριου Λαζαρίδη παρά το γεγονός ότι στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας η ΝΔ είχε ταχθεί κατά της άρσης ασυλίας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε δυσαρέσκεια από ορισμένα μέλη της ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος, τονίζοντας πως δεν γίνεται να τηρούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά και πως πρέπει να υιοθετηθεί και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις η πάγια στάση υπέρ της άρσης – ανεξάρτητα από το αν προκύπτει ή όχι αξιόποινη πράξη – όπως είχε συμβεί και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έτσι, οι βουλευτές ενημερώθηκαν χθες το βράδυ πως δεν υπάρχει «γραμμή» και πως είναι ελεύθεροι να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη περίπτωση αφορά μήνυση του Στέφανου Κασσελάκη κατά του βουλευτή Ηρακλείου για την υπόθεση του Πόθεν Έσχες και η άλλη μήνυση δικηγόρου - πολιτευτή του κόμματος Σώρρα κατά του βουλευτή Καβάλας για την υπόθεση του πτυχίου του.