Ώρες αγωνίας για τη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης που υπέστη ανακοπή από κρότο κεραυνού.

Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός» νοσηλεύεται η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο την ώρα που η περιοχή βρισκόταν στο επίκεντρο της έντονης κακοκαιρίας.

Η 50χρονη εκπαιδευτικός, σύμφωνα με το ilioupolinews.gr υπέστη ανακοπή και κατέρρευσε μετά τον ισχυρό κρότο κεραυνού που σημειώθηκε στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο και ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 50χρονη υπέστη ανακοπή έξω από δημοτικό σχολείο στην περιοχή των Αστυνομικών Ηλιούπολης. Η γυναίκα παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο ξεκίνησε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), συνεχίζοντας αδιάλειπτα τη διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής της. Πριν την παραλάβει το ΕΚΑΒ, της έκανε ΚΑΡΠΑ και ο νοσηλευτής του δημοτικού σχολείου.

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Η μάχη των διασωστών

Οι διασώστες έδωσαν μάχη για να επαναφέρουν τη γυναίκα. Στη συνέχεια η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί ανέλαβαν την αντιμετώπιση της σοβαρής κατάστασής της. Η εκπαιδευτικός νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

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