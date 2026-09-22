Καταιγίδες και ισχυρές βροχές σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι στο νησί της Κέρκυρας.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας ήταν σαρωτικό για την Κέρκυρα, με έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού, ενώ οι Αρχές τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα. Η κακοκαιρία προκάλεσε, μεταξύ άλλων, συναγερμό στην Πυροσβεστική, όταν ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Φιγαρέτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το corfutvnews, η πυρκαγιά προκλήθηκε από κεραυνό που χτύπησε πολυκατοικία στην περιοχή του Κανονιού.

Φωτιά σε πολυκατοικία στο Φιγαρέτο από κεραυνό

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στο δώμα της πολυκατοικίας, προτού αυτή επεκταθεί στους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου.

Προβλήματα και στις πτήσεις

Σημαντικά προβλήματα προκλήθηκαν και στις αεροπορικές πτήσεις από και προς την Κέρκυρα. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΥΠΑ Κέρκυρας, Δημήτρης Ρούσσος, εννέα αεροσκάφη βρέθηκαν σε αναμονή (holding) κοντά στο αεροδρόμιο νωρίς το μεσημέρι, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Στη συνέχεια, για λόγους ασφαλείας, τα αεροσκάφη κατευθύνθηκαν προς εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ αναμενόταν να επιστρέψουν στην Κέρκυρα όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν.

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Πλημμύρες και προβλήματα στους δρόμους

Η ραγδαιότητα των φαινόμενων προκάλεσε προβλήματα και μέσα στην πόλη της Κέρκυρας. Η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για δύο πλημμυρισμένα ισόγεια διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης, ενώ χρειάστηκε να επέμβει και για την κοπή δέντρου, το οποίο είχε πέσει και εμπόδιζε την κυκλοφορία. Παράλληλα, έντονα πλημμυρικά προβλήματα καταγράφηκαν σε σημεία του νησιού, με την ισχυρή βροχόπτωση να μετατρέπει δρόμους σε χειμάρρους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Κέρκυρα να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr η έντονη βροχόπτωση είχε σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσει κατάστημα στην Σπηλιά και συγκεκριμένα το εστιατόριο Πέργολα του Σάκη Κώστα. Ο ιδιοκτήτης κατήγγειλε ότι τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα, με αποτέλεσμα τα νερά αλλά και τα λύματα να μπουν και στις δύο αίθουσες του καταστήματος. Μάλιστα, όπως είπε, η προηγούμενη πλημμύρα ήταν πριν 20 χρόνια!

Έπεσε και δέντρο από την καταιγίδα

Ένα δέντρο έπεσε πριν από λίγη ώρα στην Λ. Αλεξάνδρας, έξω από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του νησιού σύμφωνα με το corfutvnews.gr. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός πεζού. Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική για την κοπή του.

Κέρκυρα: Πού έπεσε η περισσότερη βροχή

Έντονη ήταν η καιρική δραστηριότητα της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου στην Κέρκυρα με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η παρουσία υδροσιφώνων (waterspouts).

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr τουλάχιστον πέντε υδροσίφωνες καταγράφηκαν κατά τις πρωινές ώρες κοντά στις ανατολικές ακτές της Κέρκυρας, ενώ λίγο αργότερα καταγράφηκε ακόμη ένας στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μαραθιά, στη νοτιοδυτική Κέρκυρα. Το φαινόμενο επιβεβαιώνεται και από τοπικές αναφορές της ημέρας. Σημαντικές βροχοπτώσεις σε Κέρκυρα και Παξούς Έφτασε τα 30,8 χιλιοστά το ύψος βροχής στους Παξούς, σύμφωνα με τις καταγραφές των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών έως τις 15:00 της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2026. Συγκεκριμένα, ο σταθμός Ιερομόναχου Παξών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (80 μ.) κατέγραψε 30,8 mm, ενώ στην Κέρκυρα καταγράφηκαν 27,2 mm στο 1ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας, στο Μαντούκι (ιδιωτικός σταθμός, 6 μ.), και 27,1 mm στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, στον σταθμό του Ιονίου Πανεπιστημίου (5 μ.).

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Τα ύψη βροχής αποτυπώνουν τον έντονα τοπικό χαρακτήρα των φαινομένων, καθώς οι καταιγίδες και οι όμβροι δεν επηρέασαν ομοιόμορφα όλες τις περιοχές. Στην περιοχή της Κέρκυρας υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες αστάθειας και υγρασίας, ενώ η αλληλεπίδραση της θαλάσσιας περιοχής με την απέναντι ηπειρωτική ζώνη της Ηπείρου και της Αλβανίας, σε συνδυασμό με τις τοπικές συγκλίσεις του ανέμου και την ορογραφία, μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών σε συγκεκριμένες ζώνες. ς την Κέρκυρα Τα καταιγιδοφόρα κύτταρα μπορούν να αναπτύσσονται, να ενισχύονται ή να εξασθενούν τοπικά, ανάλογα με την αστάθεια, τη σύγκλιση των ανέμων, την υγρασία και την πορεία του κάθε κυττάρου.

Γι’ αυτό και σε μια ημέρα με έντονη αστάθεια μπορεί: στην πόλη της Κέρκυρας να καταγράφονται πάνω από 25 mm, λίγα χιλιόμετρα μακριά να σημειώνεται πολύ μικρότερο ύψος βροχής, ενώ σε άλλη περιοχή του νησιού να μην έχει πέσει σχεδόν ούτε σταγόνα. Αυτή είναι και η μεγάλη ιδιαιτερότητα των τοπικών καταιγίδων: η βροχή δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε ολόκληρο το νησί. Και οι υδροσίφωνες; Οι υδροσίφωνες σχηματίζονται συνήθως κάτω από ισχυρά αναπτυσσόμενα καταιγιδοφόρα νέφη, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες αστάθειας και χαμηλού επιπέδου σύγκλισης/στροβιλισμού πάνω από τη θάλασσα. Η εμφάνιση πολλών υδροσιφώνων μέσα σε λίγες ώρες δείχνει ότι η ατμόσφαιρα στην περιοχή παρουσίαζε έντονη τοπική δυναμική και αστάθεια. Η σημερινή ημέρα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο διαφορετικός μπορεί να είναι ο καιρός από περιοχή σε περιοχή στην Κέρκυρα, ακόμη και μέσα στην ίδια χρονική περίοδο.