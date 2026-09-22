«Ντρέπομαι που είχα εκπαιδευτική σχέση με αυτό το σχολείο» – Τι καταγγέλλει πρώην γυμνασιάρχης της Σχολής Μωραΐτη για την διάλεξη του Θεοδωρόπουλου.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις και τα ντοκουμέντα για τη δράση του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Με σημερινή του ανάρτηση ο πρώην γυμνασιάρχης της Σχολής Μωραίτη Γιώργος Θαλάσσης καταγγέλλει ότι ο γιατρός είχε επισκεφθεί το σχολείο και είχε δώσει διάλεξη στους μαθητές για την διαχείριση του εφηβικού άγχους.

Όπως σημειώνει «Όταν διαπίστωσα ότι η Σχολή Μωραΐτη είχε προσκαλέσει τον Dr Ilias του «The Stem Cell Clinic» στο Κολωνάκι να μιλήσει στα παιδιά της β´ λυκείου με θέμα «Οι ψυχοσωματικές επιπτώσεις του άγχους στους εφήβους» σοκαρίστηκα πολύ. Αναρωτήθηκα μάλιστα καλοπροαίρετα μήπως δεν ήξεραν ποιον κάλεσαν. Κατόπιν, με ηρεμία έβαλα το μυαλό μου να δουλέψει, θυμήθηκα μερικά πράγματα και τα έβαλα στη σειρά.»

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του όσα συνάντησε κατά τη διάρκεια των χρόνων που εργάστηκε στο σχολείο δημιουργούν ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να ερμηνευθεί και η επιλογή του συγκεκριμένου γιατρού για να μιλήσει στους μαθητές. Στην αφήγησή του κάνει λόγο για περιστατικά που παρέπεμπαν σε μεταφυσικές αντιλήψεις, εναλλακτικές πρακτικές και μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι σε ζητήματα που αφορούν την ανθρώπινη ψυχολογία και ευεξία. Μάλιστα επικαλείται σειρά περιστατικών που, όπως παραδέχεται, προκαλούσαν στον ίδιο προβληματισμό. «Τώρα πια ντρέπομαι που είχα εκπαιδευτική σχέση με αυτό το Σχολείο», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι όσα τότε μπορεί να του φαίνονταν «γραφικά και αστεία», σήμερα τα αξιολογεί διαφορετικά.

Μάλιστα σημειώνει ότι «Μήπως αρνιόμουν να δω την πραγματικότητα, για να περισώσω την υπόληψή μου; Έχω πεισθεί ότι όταν κάλεσαν τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να μιλήσει στα παιδιά της δευτέρας λυκεία ήξεραν πολύ καλά ποιον καλούσαν και τον κάλεσαν ακριβώς για τις υπηρεσίες που προσέφερε στους πελάτες της υψηλής κοινωνίας.»

H ανάρτηση του Γιώργου Θαλάσση

Όταν διαπίστωσα ότι η Σχολή Μωραΐτη είχε προσκαλέσει τον Dr Ilias του «The Stem Cell Clinic» στο Κολωνάκι να μιλήσει στα παιδιά της β´ λυκείου με θέμα «Οι ψυχοσωματικές επιπτώσεις του άγχους στους εφήβους» σοκαρίστηκα πολύ. Αναρωτήθηκα μάλιστα καλοπροαίρετα μήπως δεν ήξεραν ποιον κάλεσαν. Κατόπιν, με ηρεμία έβαλα το μυαλό μου να δουλέψει, θυμήθηκα μερικά πράγματα και τα έβαλα στη σειρά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

...Το συμπέρασμα είναι ότι πλέον ντρέπομαι που είχα εκπαιδευτική σχέση με αυτό το Σχολείο. Και επίσης έχω πεισθεί ότι όταν κάλεσαν τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να μιλήσει στα παιδιά της δευτέρας λυκεία ήξεραν πολύ καλά ποιον καλούσαν και τον κάλεσαν ακριβώς για τις υπηρεσίες που προσέφερε στους πελάτες της υψηλής κοινωνίας.

Τόσο λυπηρό!

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZE6ctZWoYzSbZwu8UVMzvzwfZ68P8x85DCrimv5CCCyg1ViaMPURweMpwYPZnDKLl&id=100016764643240}