Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνδέει την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη με καταγγελίες για σχέσεις εξουσίας και μηχανισμούς διαπλοκής.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον απόηχο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι βρίσκεται «εκτός της καθημερινότητας και της πραγματικότητας» και ότι επιχειρεί, όπως υποστηρίζει, να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη μέσω των δημόσιων παρεμβάσεών του.

Παράλληλα, η ίδια τονίζει σε ανάρτησή της πως: «Ο κόσμος κατάλαβε ότι πίσω και δίπλα από τους γιατρούς του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν και είναι πάλι οι «συμπτωματικές» σχέσεις και συνδέσεις με την εξουσία του Συστήματος Μητσοτάκη».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Ένας πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου, εκτός της καθημερινότητας και εκτός της πραγματικότητας, που αποφεύγει τα προβλήματα και αδυνατεί (γιατί δεν νοιάζεται ούτε θέλει) να δώσει λύσεις, προσπαθεί να ξεγελάσει την κοινωνία με ανέξοδες και ανεδαφικές Κυριακάτικες αναρτήσεις.

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Σήμερα, από το Σαν Φρανσίσκο από όπου μας γράφει σαν αμέριμνος τουρίστας.

Την ίδια ώρα, Γεωργιάδηδες, Πλεύρηδες, Πατούληδες κι όλο το σκληρό σύστημα που ο ίδιος Πρωθυπουργός έχει εγκαταστήσει, προσπαθούν να κρύψουν την κακουργηματική εμπλοκή τους (και προφανώς εμπλοκή δική του, του αφεντικού) σε ένα εκτεταμένο, άγρια κερδοσκοπικό και τυχοδιωκτικό κύκλωμα παραπλάνησης, εξαπάτησης και εκμετάλλευσης μέχρι θανάτου της ανάγκης των ανθρώπων να φροντίσουν και να βελτιώσουν την υγεία τους, σε μια χώρα όπου το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει εγκαταλειφθεί και ο Υπουργός Υγείας, ένας ακροδεξιός τηλεπωλητής νανογιλέκων, διαφημιστής των επεμβάσεων που ο ίδιος έχει κάνει και των αμαρτωλών σχέσεών του με το παρακράτος, πραγματοποιεί προεκλογική περιοδεία με δημόσιο χρήμα, προσβάλλοντας γιατρούς-νοσηλευτές-πολίτες και υποκαθιστώντας τους θεσμούς με έναν φαύλο κομματικό μηχανισμό που αυτοσυγχαίρεται.

Ό,τι και να κάνουν, ο κόσμος βλέπει και καταλαβαίνει.

Ο κόσμος κατάλαβε ότι πίσω και δίπλα από τους γιατρούς του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν και είναι πάλι οι «συμπτωματικές» σχέσεις και συνδέσεις με την εξουσία του Συστήματος Μητσοτάκη.

Ένας πρώην Υπουργός Υγείας και νύν Μετανάστευσης, ο Πλεύρης, προσπαθεί με αντιφάσεις να καλύψει τα νώτα του.

Ένα κομματικό στέλεχος της ΝΔ, ελέγκτρια που δεν έλεγξε ποτέ όσα όφειλε.

Ένας κομματικός αποκεφαλισμένος Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, που βγαίνει μπροστά να πάρει όλη την ευθύνη κρύβοντας άλλους.

Κι από κοντά ο ίδιος Υπουργός Υγείας, να ζητάει συγνώμη και να τάζει ΑΙ λύσεις.

Όπως και πίσω από την έκρηξη στη Βιολάντα ήταν και πάλι «συμπτωματικά» το ίδιο σύστημα. Ο ίδιος Υπουργός Υγείας που έσπευσε να διαβεβαιώσει πόσο καλό και ελεγμένο ήταν το Εργοστάσιο. Για να αποδειχθεί λίγο αργότερα ότι το εργοστάσιο λειτουργούσε με αδήλωτους χώρους και χωρίς κανόνες ασφαλείας. Κι ότι υπογράφων μηχανικός των αδειών ήταν, συμπτωματικά και πάλι, εν ενεργεία Υπουργός της Κυβέρνησης, ο Δ.Παπαστεργίου.

Τα ίδια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα υπερτυχερά κομματικά στελέχη και τους κουμπάρους Πρωθυπουργού και Υπουργού, τις Φεράρι και τις Πόρσε, τα τζόκερ και τα εκατομμύρια, την ώρα που οι πραγματικοί αγρότες μοχθούν κι αγωνίζονται.

Τα ίδια στις υποκλοπές. Τα ίδια σε κάθε μεγάλο σκάνδαλο και κάθε μεγάλο έγκλημα.

Κουμπάροι, κολλητοί, συγγενείς, κομματικά στελέχη, «τυχαίοι γνωστοί», χρήμα πολύ, εταιρείες, ένοχη σιωπή.

Για όλα αυτά ο Κ.Μητσοτάκης ασκεί και σήμερα δικαίωμα σιωπής, από το Σαν Φρανσίσκο αυτή τη φορά.

Πρόκειται όμως για δικαίωμα κατηγορουμένου, που προστατεύει τη μη αυτοενοχοποίηση. Το άσκησε και ο Αγοραστός. Κι ο Τριαντόπουλος. Κι ο Καραμανλής.

Ο Κ. Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να λύσει κανένα πρόβλημα. Είναι ο ίδιος και το Σύστημά του το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε η χώρα μας όλες τις τελευταίες δεκαετίες.

Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη λύση σε αυτό το πρόβλημα.

Και για τις λύσεις συνολικά στα προβλήματα της κοινωνίας.

Έρχονται από 5 Οκτωβρίου οι προτάσεις νόμου της Πλεύσης Ελευθερίας, για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, τους ανθρώπους στη χώρα μας.

Για να γνωρίζουν οι πολίτες ότι σε όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις.

Και να μην πέσουν ποτέ ξανά στα νύχια αυτών που θέλουν να πείσουν τους πολίτες να αποδεχθούν αυτήν την κατάσταση και να δεχτούν να ζουν με τα προβλήματα, άλυτα.

Μας αξίζουν πολλά περισσότερα και καλύτερα!

Μας αξίζει μια όμορφη ζωή σε μια χώρα λειτουργική που βάζει τον άνθρωπο μπροστά.

Η Πλεύση Ελευθερίας για αυτό δημιουργήθηκε και για αυτό παλεύει καθημερινά!

Καλημέρα και καλό υπόλοιπο Κυριακής!».

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