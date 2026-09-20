Τη μετατροπή της Αψίδας του Θριάμβου, που σχεδιάζει να κατασκευάσει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, σε ένα «άριστης ποιότητας στρατιωτικό συγκρότημα/ Αψίδα του Θριάμβου», ανακοίνωσε ο ίδιος o Αμερικανός πρόεδρος σήμερα μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

Όπως εξηγεί ο Τραμπ στην ανάρτησή του, «έπειτα από επίμονο αίτημα του αμερικανικού στρατού και για λόγους εθνικής ασφάλειας» αποφάσισε «να μετατρέψω την καταπληκτική Αψίδα του Θριάμβου» που σχεδιάζει να κατασκευάσει κοντά στο στρατιωτικό νεκροταφείο Άρλινγκτον σε «άριστης ποιότητας στρατιωτικό συγκρότημα/ Αψίδα του Θριάμβου».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, σε αυτή την κατασκευή «θα στεγάζονται, θα αποθηκεύονται και θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης χρίσης μεγάλου αριθμού drones και ελεύθερων σκοπευτών», αλλά και «θα αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών για ελεύθερους σκοπευτές».

«Δεν θα υπάρχει μια αντίστοιχη εγκατάσταση πουθενά στον κόσμο», τόνισε ο Τραμπ στην ανάρτησή του, καταγγέλλοντας ότι από τις «59 καλύτερες πόλεις και πρωτεύουσες του κόσμου η Ουάσινγκτον είναι η μοναδική που δεν διαθέτει Αψίδα του Θριάμβου».