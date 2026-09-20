Για αύριο Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η εξέταση του υπνοθεραπευτή από την Κηφισιά ενώπιον του ανακριτή.

Νέα στοιχεία βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας καθώς προχωρά η έρευνα για τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Οι δύο εμπλεκόμενοι γιατροί του ιατρείου βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς οι ισχυρισμοί και το χρονικό των γεγονότων, όπως τα περιέγραψαν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, δεν έπεισαν τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, οι οποίες εντόπισαν σημαντικές αντιφάσεις.

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών, ένα νέο και ιδιαίτερα σοβαρό στοιχείο προκύπτει τώρα από την εξειδικευμένη ψηφιακή ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα κινητά τηλέφωνα των εργαζομένων του ιατρείου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν να ανασύρουν ένα γραπτό μήνυμα, το οποίο είχε σταλεί από εργαζόμενη του ιατρείου προς οικείο ή συγγενικό της πρόσωπο. Στο επίμαχο SMS αναφερόταν χαρακτηριστικά η φράση: «Άστα… Η [γιατρός] έδωσε μέθη».

Το συγκεκριμένο μήνυμα φαίνεται πως διαγράφηκε από τη συσκευή αμέσως μετά την αποστολή του, γεγονός που εγείρει πρόσθετα ερωτήματα στους αστυνομικούς της Ασφάλειας. Οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το ενδεχόμενο να είχε πράγματι χορηγηθεί κάποια κατασταλτική ουσία ή αναισθητικό στον γνωστό τραγουδιστή λίγο πριν από την ιατρική διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πάντως, από νομική και ανακριτική σκοπιά, το μήνυμα αυτό δεν αποτελεί από μόνο του αδιάσειστη απόδειξη χορήγησης της ουσίας. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν αν η υπάλληλος κατέγραψε κάτι που υπέπεσε στην άμεση αντίληψή της, την ακριβή ώρα αποστολής, τους λόγους της εκ των υστέρων διαγραφής, καθώς και το αν υπάρχουν περαιτέρω ψηφιακές επικοινωνίες που να επιβεβαιώνουν την υπόθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dljxrbxa4om9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς «έκαψαν» τους γιατρούς οι διασώστες

Υπενθυμίζεται πως οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν ισχυριστεί πως οι δυο γιατροί δεν τους έδωσαν καμία πληροφορία για το τι προηγήθηκε και αρνήθηκαν να τους συνοδεύσουν στο νοσοκομείο «Ελπίς».

«Οι γιατροί δεν μας έδωσαν πληροφορίες ούτε για το ιστορικό του ασθενή, ούτε αν είχε κάποια πάθηση, ούτε αν παίρνει κάποια αγωγή ώστε να βοηθήσουν και το έργο μας και το έργο του νοσοκομείου στο οποίο θα γινόταν η διακομιδή. Το μόνο που μας είπαν είναι ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης ότι είναι 10 λεπτά εκεί και ότι δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι» ανέφερε μιλώντας στο OPEN ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος.

«Κάναμε 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να κατέβουμε από το ιατρείο στο ασθενοφόρο. Ταυτόχρονα στην καρέκλα που χρησιμοποιήσαμε μπορούμε να κάνουμε συμπιέσεις που δεν είναι το ίδιο ποιοτικό σε σχέση με σταθερό κρεβάτι» πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η διασώστρια που ήταν στο πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ είπε «πήγαμε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο ασθενής και εκεί διαπιστώσαμε ένα άτομο που μας δήλωσε ότι είναι παθολόγος του εκεί ιατρείου, να κάνει ΚΑΡΠΑ στον ασθενή ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι. Ο ασθενής ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και με μυδρίαση.

Ο γιατρός μας είπε ότι προσήλθε για μια θεραπεία χωρίς να διευκρινίσει ποια και πριν την ξεκινήσει, αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή, υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο μας είπαν ότι είχαν μηχάνημα απινιδωτή αλλά δεν λειτουργούσε ενώ ο γιατρός που μας είπε ότι είναι παθολόγος, δεν εξέφρασε την επιθυμία να μας ακολουθήσει στο νοσοκομείο».