Συγγενείς και φίλοι από όλη την Κρήτη συγκεντρώθηκαν σήμερα στον τόπο που είχε επιλέξει ο Γιώργος Μαζωνάκης για να δημιουργήσει το προσωπικό του καταφύγιο.

Σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης τελέστηκε σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στους Πεύκους Σητείας, μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Κάτοικοι της περιοχής που τον είχαν γνωρίσει και αγαπήσει, όπως επίσης γνωστοί και φίλοι, θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, ως έναν άνθρωπο που μοιράστηκαν μαζί του όμορφες στιγμές.

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Αμέσως μετά το μνημόσυνο, παρουσία πλήθους κόσμου, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του, έξω από το σπιτι που είχε φτιάξει ο γνωστός και αγαπητός καλλιτέχνης και είχε μετατραπεί σε ησυχαστήριο του.

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Σημειώνεται πως οι εκδηλώσεις στην μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, ξεκίνησαν χθες στη Σητεια με εκδήλωση στο λιμάνι της περιοχής, όπου είχε στηθεί μια μεγάλη φωτογραφία του και ο κόσμος μπορούσε να γράψει σε βιβλίο σκέψεις και ευχές για τον άνθρωπο και καλλιτέχνη Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε τόσο αιφνίδια από την ζωή. Μαλιστα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ακούγονταν από ηχεία τραγούδια του, ενώ το παρών έδωσαν άνθρωποι - απ'ολη την Κρήτη- που γνώρισαν και αγάπησαν τον γνωστό καλλιτέχνη.

Από την πλευρά του και ο δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, εξέφρασε την θλίψη του για το χαμό του, λέγοντας πως ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε τον τόπο αυτόν και συνδέθηκε μαζί του.

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