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Τι ανέφερε η ανακοίνωση.

Την παραίτηση του Γιώργου Πατούλη από την προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του. «Ως πότε κύριε Πατούλη; Βαρύτατα εκτεθειμένος ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, μετά τις αποκαλύψεις του τομεάρχη Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, Παύλου Πολάκη.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Mega παρουσίασε στο πανελλήνιο το αποδεικτικό υλικό της απόπειρας απόκρυψης ιδιότητας σε κέντρο «Αναγεννητικής Ιατρικής», την ίδια μέρα της τραγικής απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη σε αντίστοιχο κέντρο του Κολωνακίου.

Πότε θα αισθανθεί την ανάγκη να παραιτηθεί από πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών;» ανέφερε.