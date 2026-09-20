Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

Σε αναλυτικές διευκρινίσεις σχετικά με την επαγγελματική του δραστηριότητα και τη συμμετοχή του σε ιατρικές δομές προχώρησε με ανάρτησή του ο Γιώργος Πατούλης, κάνοντας λόγο για «ανακριβείς και δυσφημιστικές αναφορές» και προειδοποιώντας ότι επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τις τελευταίες ημέρες επιχειρείται η διαστρέβλωση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και η δημιουργία, όπως αναφέρει, εσφαλμένων εντυπώσεων με αφορμή την απώλεια ενός πολίτη.

«Τις τελευταίες ημέρες επιχειρείται συστηματικά η διαστρέβλωση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, μέσα από ανακριβείς και δυσφημιστικές αναφορές, με στόχο τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων και την πολιτική εκμετάλλευση της απώλειας ενός συμπολίτη μας.

Διαψεύδω κατηγορηματικά όσα αναφέρονται για τη δραστηριότητά μου και τις δομές στις οποίες συμμετέχω. Επειδή η αλήθεια δεν μπορεί να βασίζεται σε εντυπώσεις ή αυθαίρετες συνδέσεις, παραθέτω με σαφήνεια τα πραγματικά δεδομένα.

Είμαι εταίρος σε δύο ιατρεία:

• MEDI DERMA στο Μαρούσι, με αντικείμενο την πλαστική χειρουργική και τη δερματολογία. Πρόκειται για τον χώρο του παλαιού μου ορθοπαιδικού ιατρείου, τον οποίο αποφάσισα να μετατρέψω σε μια νέα ιατρική δομή. Στο τμήμα της δερματολογίας, επιστημονικά υπεύθυνη είναι έγκριτη δερματολόγος, μέλος του συγγενικού μου περιβάλλοντος.

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• OMS ΣΤΟΜΑ – ΓΝΑΘΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΘΗΝΩΝ, ιδιωτικό οδοντιατρείο, στο οποίο συμμετέχω με ποσοστό 50% και λειτουργεί αποκλειστικά ως οδοντιατρική μονάδα.

Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω μια κρίσιμη παράμετρο που αφορά τις δομές της Θεσσαλονίκης. Εκεί υπάρχουν δύο απολύτως διακριτές εταιρείες:

1. «OMS – ΣΤΟΜΑ ΓΝΑΘΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΚΕ»

2. «OMS AESTHETICS ΕΥΟΣΜΟΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΚΕ»

Οι δύο αυτές εταιρείες αποτελούν απολύτως διακριτές εταιρείες και διαφορετικές δομές, στις οποίες δεν έχω καμία εταιρική, επαγγελματική ή άλλη σχέση.

Η σύγχυση ενισχύθηκε από το γεγονός ότι ο έτερος εταίρος είχε δημιουργήσει έναν ενιαίο ιστότοπο, το «O.M.S. Total Care», στον οποίο είχαν καταγραφεί συνολικά υπηρεσίες που αφορούσαν διαφορετικές εταιρείες και διαφορετικές δομές. Στην ίδια ιστοσελίδα είχαν καταχωριστεί εκ παραδρομής και ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις εταιρικές ιδιότητες. Διευκρινίζω κατηγορηματικά ότι δεν είμαι Πρόεδρος σε καμία από τις εταιρείες.

Η αλλαγή στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί αιφνίδια αλλαγή ψηφιακής ταυτότητας, όπως επιχειρείται να παρουσιαστεί. Πρόκειται για διόρθωση σφαλμάτων και ανακριβών καταχωρίσεων της ιστοσελίδας, ώστε αυτή να αποτυπώνει το ορθό και ακριβές περιεχόμενο που ίσχυε εξαρχής. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες είχαν καταγραφεί εκ παραδρομής από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας και διορθώθηκαν, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω παρανόηση.

Η πραγματική εταιρική ιδιότητα, συμμετοχή και εκπροσώπηση προκύπτουν με σαφήνεια από τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ. Διευκρινίζω, επίσης, κατηγορηματικά ότι σε κανένα από τα δύο ιατρεία στα οποία συμμετέχω ως εταίρος δεν παρέχονται υπηρεσίες αναγεννητικής ιατρικής ή ευεξίας.

Η ΕΛΙΤΟΥΡ αποτελεί θεσμικό φορέα χωρίς επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα, με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσαμε να μεταφέρουμε το συνέδριο σε νέα ημερομηνία, ώστε οι επιστήμονες, οι ακαδημαϊκοί και οι σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της υγείας και της ευεξίας που συμμετέχουν να μη βρεθούν αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη συγκυρία εξαιτίας των γεγονότων και να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν πραγματικά τις απόψεις τους.

Και εδώ χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί: δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα μας εξαιτίας μιας δύσκολης συγκυρίας.

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ιατρικό δυναμικό και ανθρώπους υψηλής επιστημονικής κατάρτισης. Ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει πεδίο προσέλκυσης επισκεπτών στη χώρα, ενίσχυσης της οικονομίας και δημιουργίας νέων ευκαιριών για τους Έλληνες γιατρούς. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει στην επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό, δημιουργώντας συνθήκες για brain gain αντί για συνεχή απώλεια ανθρώπινου δυναμικού.

Αυτό είναι το όραμά μας: μια Ελλάδα που δεν θα εξάγει μόνο επιστήμονες και ταλέντο, αλλά θα μπορεί να προσελκύει ανθρώπους, επενδύσεις και ασθενείς από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τη χώρα μας σε διεθνή προορισμό υγείας.

Τα πραγματικά στοιχεία είναι δημόσια, συγκεκριμένα και αποτυπώνονται στα επίσημα εταιρικά δεδομένα. Δεν θα επιτρέψω τη σκόπιμη σύγχυση απολύτως διακριτών εταιρειών και δραστηριοτήτων ούτε την αναπαραγωγή ψευδών και δυσφημιστικών ισχυρισμών. Για κάθε ανακριβή, συκοφαντική ή δυσφημιστική αναφορά που θίγει την προσωπικότητα και την επαγγελματική μου υπόσταση, επιφυλάσσομαι ρητά παντός νομίμου δικαιώματός μου» ανέφερε.