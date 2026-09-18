Στο επίκεντρο της παρέμβασης του Παύλου Πολάκη βρίσκονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέουν τον Γιώργο Πατούλη με τους γιατρούς του Κολωνακίου.

Σφοδρή επίθεση κατά των Γιώργου Πατούλη, Θάνου Πλεύρη και Άδωνι Γεωργιάφη εξαπολύει ο Παύλος Πολάκης, θέτοντας σειρά ερωτημάτων για τις σχέσεις πολιτικών προσώπων με τον χώρο της ιδιωτικής και λεγόμενης «αναγεννητικής» και «ολιστικής» ιατρικής, με φόντο την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο βουλευτής Χανίων και τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο του Γιώργου Πατούλη, τόσο ως προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών όσο και κατά την περίοδο που ήταν περιφερειάρχης Αττικής.

Οι καταγγελίες Πολάκη για τον Γιώργο Πατούλη

Στο επίκεντρο της παρέμβασης του Παύλου Πολάκη βρίσκονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον Γιώργο Πατούλη στον χώρο της αισθητικής και της λεγόμενης αναγεννητικής ιατρικής.

Ο Πολάκης υποστηρίζει ότι ο κ. Πατούλης είχε παράλληλα θεσμικούς και επιχειρηματικούς ρόλους, επικαλούμενος στοιχεία που, όπως αναφέρει, προκύπτουν από δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και εταιρικά στοιχεία.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέτει έτσι το ερώτημα κατά πόσο ένας πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μπορούσε να ασκεί αποτελεσματικά τον ελεγκτικό του ρόλο όταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες του, είχε παράλληλες δραστηριότητες στον ίδιο ευρύτερο χώρο.

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Στο επίκεντρο και το συνέδριο του 2023

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Παύλος Πολάκης σε συνέδριο του 2023, στο οποίο συμμετείχε η Ιωάννα Γάκα και παρουσιάστηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ως μέθοδος «αποτοξίνωσης».

Ο Πολάκης υποστηρίζει ότι το συνέδριο είχε τεθεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και ότι, την ίδια περίοδο, η Περιφέρεια Αττικής είχε χρηματοδοτήσει τη διοργάνωση με 8.000 ευρώ. Ο ίδιος ζητά να δοθούν απαντήσεις για το ποιος ενέκρινε τη χρηματοδότηση και ποιοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο και τους συμμετέχοντες του συνεδρίου.

Ο Γιώργος Πατούλης, από την πλευρά του, έχει δώσει διαφορετική εκδοχή. Έχει δηλώσει ότι ο ΙΣΑ δεν κάλεσε τη συγκεκριμένη γιατρό στο συνέδριο και ότι η διοργάνωση ανήκε στο Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, ενώ ο ΙΣΑ είχε περιορισμένο ρόλο.

Τα ερωτήματα για τον Θάνο Πλεύρη

Ο Παύλος Πολάκης συνδέει την υπόθεση και με τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του Θάνου Πλεύρη με τους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλέστηκε το ΠΑΣΟΚ, ο Θάνος Πλεύρης εμφανίζεται το 2012 ως ιδρυτικό μέλος του «Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου» μαζί με τους δύο γιατρούς, ενώ οι τρεις τους φέρονται να αποτελούσαν τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που υπέβαλαν αίτηση για την επικύρωση του καταστατικού.

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με προηγούμενες δηλώσεις του υπουργού για το πότε γνώρισε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Ο κ. Πλεύρης απάντησε ότι γνώριζε τον γιατρό από το 2012 στο πλαίσιο του σωματείου, αλλά ότι η προσωπική του επαφή μαζί του ως γιατρού ξεκίνησε το 2016. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι υπήρξε επαγγελματική συνεργασία μεταξύ τους και υποστήριξε ότι το σωματείο είναι πλέον ανενεργό.

Στο στόχαστρο και ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Παύλος Πολάκης στρέφει τα πυρά του και κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει επιτρέψει να αναπτυχθούν πρακτικές και δραστηριότητες στον χώρο της υγείας χωρίς επαρκή εποπτεία.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέτει ευρύτερα το ζήτημα της κρατικής εποπτείας και των ελεγκτικών μηχανισμών στον χώρο της υγείας, συνδέοντάς το με τις αλλαγές που έγιναν στη δομή των ελεγκτικών υπηρεσιών μετά το 2019.

«Ποιος θα ελέγξει ποιον;»

Στον πυρήνα της παρέμβασης Πολάκη βρίσκεται το ερώτημα για την αποτελεσματικότητα των θεσμικών ελέγχων στον χώρο της υγείας, όταν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους συνδέονται παράλληλα, σύμφωνα με τις καταγγελίες του, με επιχειρηματικές ή άλλες δραστηριότητες στον ίδιο χώρο.

Ο βουλευτής ζητά απαντήσεις για τις σχέσεις, τις χρηματοδοτήσεις, τις θεσμικές εγκρίσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, ενώ θέτει ζήτημα πολιτικής ευθύνης για την κυβέρνηση.