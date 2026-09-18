Ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Ρόμα-Ίντερ, Φιορεντίνα-Νάπολι, Γιουβέντους-Αταλάντα, Μίλαν-Λέτσε, Πόρτο-Μπενφίκα και Σέλτικ-Ρέιντζερς.

Πλούσια αθλητική δράση έρχεται την εβδομάδα 18-24/9 στη MagentaTV. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ (20/9, 17:15, Magenta Sport 3 League) για την 7η αγωνιστική της LaLiga EA Sports, ενώ το Σάββατο 19/9 η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στην έδρα της Σεβίλλης (22:00, Magenta Sport 3 League). Εντός συνόρων, τα κανάλια Magenta Sport θα φιλοξενήσουν τις αναμετρήσεις Βόλος Elabet-ΑΕΚ (20/9, 18:00, Magenta Sport 1 League), ΟΦΗ-Αστέρας Aktor (20/9, 19:00, Magenta Sport 2 League) και Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ (20/9, 21:00, Magenta Sport 1 League) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στο πρόγραμμα των καναλιών Novasports ανήκουν οι αγώνες Ατρόμητος-Κηφισιά (19/9, 19:00), Άρης-Ηρακλής (19/9, 19:30), Λεβαδειακός-Ολυμπιακός (20/9, 17:00) και Καλαμάτα-Παναθηναϊκός (20/9, 19:30).

Οι αγώνες που θα μεταδίδει τη φετινή σεζόν η MagentaTV για τη Stoiximan Super League και για τη LaLiga EA Sports, θα προβάλλονται αποκλειστικά στα νέα κανάλια Magenta Sport 1 League, Magenta Sport 2 League, Magenta Sport 3 League & Magenta Sport 4 League, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα υπάρχοντα κανάλια Magenta Sport.

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Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια Magenta Sport

Από το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Serie A ξεχωρίζουν τα ματς Ρόμα-Ίντερ (19/9, 19:00, Magenta Sport 1 & 4K), Φιορεντίνα-Νάπολι (20/9, 13:30, Magenta Sport 1), Γιουβέντους-Αταλάντα (20/9, 19:00, Magenta Sport 1) και Μίλαν-Λέτσε (20/9, 21:45, Magenta Sport 1). Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η «μάχη» ανάμεσα στην Πόρτο και την Μπενφίκα για τη Liga Portugal Betclic (20/9, 22:30, Magenta Sport 2), καθώς και το ντέρμπι «Old Firm» μεταξύ Σέλτικ και Ρέιντζερς για τη William Hill Scottish Premiership (20/9, 14:00, Magenta Sport 3 & Start).

Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν στη διάθεσή τους όλη τη δράση από το MotoGP Αυστρίας. Από τις ελεύθερες δοκιμές έως και τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής (20/9, 14:30), το αγωνιστικό τριήμερο 18-20/9 θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 5.

Στο τένις, η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σλοβακία για το World Group I του Davis Cup. Οι αγώνες μονού και διπλού θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 19-20/9, σε ζωντανή μετάδοση από το Magenta Sport 6.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Από το πρόγραμμα των καναλιών Novasports ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μπρέντφορντ-Τσέλσι (18/9, 22:00), Τότεναμ-Άστον Βίλα (19/9, 14Q30), Μπράιτον-Άρσεναλ (19/9, 17:00), Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ (20/9, 16:00), Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ (20/9, 16:00) και Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (20/9, 18:30) για την Premier League, καθώς και τα ματς Μπάγερν-Ουνιόν Βερολίνου (18/9, 21:30), Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ (19/9, 19:30) και Λεβερκούζεν-Λειψία (20/9, 16:30) για την Bundesliga.

Σήμερα (Παρασκευή 18/9) θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί του EuroLeague Super Cup με τα ματς Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17:00) και Ντουμπάι-Ρεάλ Μαδρίτης (20:00), ενώ το Σάββατο 19/9 στις 20:00 θα ακολουθήσει ο τελικός. Η EuroLeague ανοίγει αυλαία για τη νέα σεζόν την Πέμπτη 24/9, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να υποδέχεται την Παρί (21:15) και τον Ολυμπιακό να παίζει εκτός έδρας με την Μπασκόνια (21:30).

Ακολουθεί εδώ αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών Magenta Sport για την εβδομάδα 18-24/9.