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Μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει η ΑΕΚ.

Η κλήρωση του Champions League ολοκληρώθηκε και η ΑΕΚ έμαθε τις αντιπάλους της στην League Phase για τη σεζόν 2026/2027.

Από το 1ο γκρουπ δυναμικότητας, η Ένωση θα υποδεχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια την πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ θα ταξιδέψει στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Σίτι.

Στον ταξίδι της ΑΕΚ στα αστέρια θα βρεθούν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Κωνσταντίνος Καρέτσας και Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Η εντός έδρας αντίπαλος της ΑΕΚ είναι η Ρόμα, με την εκτός έδρας αναμέτρηση να είναι στο «Westfallen» απέναντι στη Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας οι πρωταθλητές Ελλάδας κληρώθηκαν με την ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ, που σημαίνει πως θα παίξει σε ουδέτερο γήπεδο (Stamford Bridge, Λονδίνο), ενώ θα υποδεχθεί τη Γαλατασαράι.

Από το τέταρτο γκρουπ κληρώθηκε να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κόμο του Τάσου Δουβίκα και εντός έδρας την πρωταθλήτρια Αυστρίας, Λασκ.

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«Για να το απολαύσουμε θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί»

Την κλήρωση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League σχολίασε ο άμεσος συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς, Ηλίας Κυριακίδης.

Μιλώντας στην κάμερα του MEGA, ανέφερε ότι είναι ένας πολύ απαιτητικός όμιλος, καθώς οι πρώτοι τρεις αντίπαλοι (Ρεάλ, Σίτι και Ντόρτμουντ) είναι κάτοχοι του τροπαίου.

«Ο απαιτητικός όμιλος μας γεμίζει χαρά καθώς διατηρούμε αυτή τη διοργάνωση στη χώρα μας και εκπροσωπούμε την Ελλάδα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση», τόνισε.

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Οι ημερομηνίες των αγωνιστικών της League Phase