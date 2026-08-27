«Η Αθήνα με ευθύνη της Αστυνομίας δεν μπορεί να γίνεται ξέφραγο αμπέλι για τους ναζί χούλιγκαν της Ευρώπης», σημειώνει ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Ναζί οπαδοί της Λέφσκι Σόφιας ανενόχλητοι στο κέντρο της Αθήνας. Τι κάνει η Αστυνομία;», αναρωτιέται ο Κώστας Ζαχαριάδης με αφορμή τα βίντεο που κυκλοφόρησαν χθες με πρωταγωνιστές τους οπαδούς της βουλγαρικής ομάδας που βρέθηκαν στην Αθήνα για το χθεσινό ματς με την ΑΕΚ, στη Ν. Φιλαδέλφεια (4-0).

«Οι εικόνες από το Μοναστηράκι προκαλούν οργή και αποτροπιασμό. Οπαδοί της Λέφσκι Σόφιας εμφανίζονται να κάνουν ναζιστικούς χαιρετισμούς, να προκαλούν και να κυκλοφορούν ανενόχλητοι στην καρδιά της Αθήνας. Τι εικόνα δίνουμε για τον τουρισμό στο κέντρο της πόλης με τέτοιες εικόνες;

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Και δεν μιλάμε για ένα περιστατικό που προέκυψε από το πουθενά. Είχαν γίνει συλλήψεις οπαδών της Λέφσκι σε Προμαχώνα, Αφίδνες και Ελευσίνα, με μαχαίρια, γκλοπ και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακροδεξιοί και ναζιστές χούλιγκαν εμφανίζονται στην Αθήνα», αναφέρει ο Κώστας Ζαχαριάδης και προσθέτει:

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«Το ερώτημα είναι απλό: τι ακριβώς κάνει η Αστυνομία όταν άνθρωποι που επιδεικνύουν ναζιστικά σύμβολα και χαιρετισμούς κυκλοφορούν ανενόχλητοι στο κέντρο της πρωτεύουσας;

Η Αθήνα με ευθύνη της Αστυνομίας δεν μπορεί να γίνεται ξέφραγο αμπέλι για τους ναζί χούλιγκαν της Ευρώπης.

Η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι υπόθεση «επικοινωνιακής διαχείρισης». Είναι υποχρέωση της Πολιτείας.

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Δεν ξεχνάμε το 2023 την δολοφονία του φιλάθλου της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσούρη. Ο 29χρονος Μιχάλης Κατσουρής σκοτώθηκε από θανατηφόρο μαχαίρωμα κατά τα επεισόδια έξω από την OPAP Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 7 Αυγούστου 2023. Τα επεισόδια προκλήθηκαν από περίπου 200 χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, οι οποίοι είχαν έρθει στην Αθήνα, μαζί με Έλληνες συνεργούς τους».

Καταλήγοντας ο Κώστας Ζαχαριάδης επισημαίνει: «Μπράβο στην ΑΕΚ για την χθεσινή εμφάνιση και το χθεσινό αποτέλεσμα. Το 4-0 ήταν ένας θρίαμβος».

{https://www.facebook.com/zachariadiscostas/posts/pfbid02vQogbYecFjP4nXWaHhYqgSwtxwn69f9Eb6PxbioSzZXbSnwLumoRGhPy7Wu81gGJl}