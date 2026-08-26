Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχει αρχίσει η αναμέτρηση της ΑΕΚ απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας για τα play off του Champions League.
Σε μία Allwyn Arena η οποία «βράζει» από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Μάγιερ στο 1΄, όμως ο Βούτσοβ απέκρουσε με τα πόδια.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkz3v4z3zpuh?integrationId=40599y14juihe6ly}
Στο 7΄ η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με εκπληκτική κεφαλιά του Γιόβιτς έπειτα από σέντρα του Ρότα, βάζοντας «φωτιά» στην Allwyn Arena.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkz3zh9uspoh?integrationId=40599y14juihe6ly}
Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 12΄, ο «Δικέφαλος» διπλασίασε τα τέρματά του με όμορφο τελείωμα του Βάργκα, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Ρέλβας.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkz44d132brd?integrationId=40599y14juihe6ly}
Η ΑΕΚ κυριαρχεί απέναντι στη Λέφσκι. Στο 29΄ ο Βάργκα έκανε το 3-0 με δυνατή σκαστή κεφαλιά ύστερα από την εκτέλεση κόρνερ του Μάγιερ.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkz4hm81xs9l?integrationId=40599y14juihe6ly}
Μάλιστα, στην επόμενη ακριβώς φάση, ο Κοϊτά έχασε μεγάλη ευκαιρία για να διευρύνει το «πάρτι» της Ένωσης στον αγωνιστικό χώρο και την κερκίδα.