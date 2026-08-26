Η πιο επικίνδυνη μορφή ελονοσίας, «πολύ χαμηλός» ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό.

Δύο είναι τελικοί οι νεκροί από την έξαρση ελονοσίας ανάμεσα σε εργαζόμενους στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, από τους συνολικά έξι που μολύνθηκαν.

Η έξαρση εντοπίστηκε τον Ιούλιο. Εκπρόσωπος της Fraport δήλωσε στο BBC σήμερα ότι ο ένας από τους εργαζόμενους πέθανε λόγω της μόλυνσης. Λίγες ώρες αργότερα, από την υπηρεσία δημόσιας υγείας της Φρανκφούρτης διευκρίνισαν ότι οι νεκροί είναι δύο.

Έξι άνδρες υπάλληλοι του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, οι οποίοι έκαναν διαφορετικές δουλειές, σε διαφορετικά σημεία, μολύνθηκαν από ελονοσία, σύμφωνα με το BBC. Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι μολύνθηκαν από κουνούπια που ήταν σε αεροπλάνο το οποίο έφτασε στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Γερμανίας.

Όλοι τους μολύνθηκαν από την πιο επικίνδυνη μορφή ελονοσίας (tropica). Ο ένας εργαζόμενος πέθανε στις αρχές Ιουλίου και ο δεύτερος μέσα στον Αύγουστο, ανέφερε η Fraport, σύμφωνα με το Spiegel. Οι άλλοι τέσσερις έλαβαν θεραπεία και ανάρρωσαν.

Ελονοσία: Πολύ χαμηλός ο κίνδυνος για τον πληθυσμό

«Για τον πληθυσμό της Φρανκφούρτης, ο κίνδυνος θεωρείται πάρα πολύ χαμηλός. Η νόσος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά από κουνούπια», ανέφεραν αξιωματούχοι δημόσιας υγείας σε επιστολή τους προς τα ΜΜΕ, σύμφωνα με το BBC.

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Απαντήσεις για την έξαρση ελονοσίας θα δώσουν εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται σε μερικές εβδομάδες. Στο αεροδρόμιο τοποθετήθηκαν παγίδες και τα κουνούπια που θα συλλεχθούν θα αναλυθούν, ώστε να καθοριστεί το είδος και η προέλευσή τους. Επίσης, εξετάσεις αίματος θα καθορίσουν εάν οι εργαζόμενοι μολύνθηκαν από ένα κουνούπι, ή από διαφορετικά.

Η ελονοσία στη Γερμανία επηρεάζει σχεδόν αποκλειστικά επιβάτες πτήσεων μεγάλων αποστάσεων, που έχουν μολυνθεί σε περιοχές όπου η νόσος είναι ενδημική, σύμφωνα με το ινστιτούτο Robert Koch. Είναι σπάνια η μετάδοση της ελονοσίας εντός ενός αεροδρομίου της Γερμανίας, ανέφερε επίσης το ινστιτούτο. Πάντως, η τελευταία περίπτωση ελονοσίας σε αεροδρόμιο της χώρας είχε εντοπιστεί ξανά στη Φρανκφούρτη, το 2023.