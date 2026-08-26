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Οι προσεχείς συναυλίες του Eros Ramazzotti στο πλαίσιο της περιοδείας «Una Storia Importante» μετατίθενται για το 2027.

Ο διάσημος Ιταλός τραγουδιστής Eros Ramazzotti υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές.

Λόγω της επέμβασης αναγκάστηκε να αναβάλει τις προγραμματισμένες συναυλίες του σε ΗΠΑ, Καναδά και χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η επέμβαση «πήγε περίφημα», ωστόσο οι γιατροί συνέστησαν «πρόγραμμα αποκατάστασης», σύμφωνα με δήλωση του 62χρονου σταρ, που κοινοποίησε η «Friends & Partners», διοργανώτρια της περιοδείας. Έτσι, οι προσεχείς συναυλίες στο πλαίσιο της περιοδείας «Una Storia Importante» μετατίθενται για το 2027.

Ο Ramazzotti είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους διεθνώς Ιταλούς τραγουδιστές με επιτυχίες όπως τα «Più bella cosa» και «Cose della vita» αλλά και θρυλικές συνεργασίες κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

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Ο ίδιος ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τα αναρίθμητα μηνύματα που έλαβε, και τους έστειλε την αγάπη του.

Ωστόσο αυτή είναι η δεύτερη φορά που υποβάλλεται σε τέτοια επέμβαση. Η προηγούμενη ήταν το 2019, όταν είχε αναγκαστεί να διακόψει για δύο μήνες την παγκόσμια περιοδεία του.

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