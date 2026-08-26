«Οι πιο ιερές στιγμές μας ήταν ιδιωτικές και θα παραμείνουν εκεί, πίσω από τη σκηνή», έγραψε η Μάιλι Σάιρους για την Ντόλι Πάρτον.

Την λέει «θεία Ντόλι» αλλά ήταν η νονά της. Η Μάιλι Σάιρους είχε μία εξαιρετική σχέση με την Ντόλι Πάρτον, η οποία πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 80 ετών.

Είχαν ερμηνεύσει μαζί επί σκηνής,η Ντόλι Πάρτον είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτική εκπομπή όταν πιτσιρίκα ακόμα η Μάιλι Σάιρους δεν είχε γίνει «όνομα» της παγκόσμιας μουσικής.

Η σχέση τους ήταν μοναδική και ξεκίνησε πριν καν γεννηθεί η Μάιλι Σάιρους. Τότε ο πατέρας της Μπιλι Ρέι Σάιρους επίσης μουσικός της κάντρι, συνεργαζόταν με την Ντόλι Πάρτον. Όταν της είπε ότι με την σύζυγό του περιμένουν παιδί, της ζήτησε να γίνει η νονά της. Εκείνη δέχθηκε. Έγινε όχι μόνο νονά της αλά και μέντοράς της.

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Τώρα η Μάιλι Σάιρους αποχαιρετά της Ντόλι Πάρτον με μία υπέροχη ασπρόμαυρη φωτογραφία της και λίγα λόγια αγάπης.

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«Η αίσθηση της απώλειας της θείας μου, της Ντόλι είναι πέρα ​​από ό,τι νιώθω ότι μπορώ να μοιραστώ σωστά τώρα. Οι πιο ιερές στιγμές μας ήταν ιδιωτικές και θα παραμείνουν εκεί, πίσω από τη σκηνή, πέρα από τα λούσα και ανάμεσα στις καρδιές μας. Αυτό που ξέρω είναι ότι Ντόλι θα ήθελε να το αισθανθώ, να γράψω ένα τραγούδι γι' αυτό, και μετά να συνεχίσω και να είμαι δυνατή. Έχω έναν άγγελο δίπλα μου. Πάντα είχα. Μια από τις τελευταίες μας συνομιλίες ήταν για τη μουσική και μεταμόρφωση» έγραψε στην ανάρτησή της και δίπλα μία πεταλούδα, σήμα κατατεθέν της Ντόλι Πάρτον.



«Θα την αγαπώ πάντα και θέλω να την κάνω υπερήφανη. Η καρδιά μου σπαράζει για τον κόσμο, την οικογένειά της και τους φίλους της, στους οποίους θα λείψει αβάσταχτα. Είμαστε μαζί σε αυτή την απώλεια και θα τη βλέπουμε σε όλα τα πιο όμορφα πράγματα».

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{https://www.youtube.com/watch?v=RINEaGraHMc}