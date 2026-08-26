Το Πεκίνο αρνείται συστηματικά τις κατηγορίες ότι βρίσκεται πίσω από κυβερνοεπιθέσεις.

Τέλος σε μία ευρεία κινεζική επιχείρηση κυβερνοεπιθέσεων έβαλαν την Τετάρτη (26/08) οι ΗΠΑ, η οποία προσπαθούσε να διεισδύσει σε ορισμένα από τα πιο ευαίσθητα κυβερνητικά δίκτυα της χώρας.

Στο επίκεντρο των επιθέσεων βρέθηκαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η NASA, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve), η Γερουσία, αλλά και άλλες κρατικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές και νευραλγικές πληροφορίες.

Οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν μάλιστα στην κατάσχεση των διαδικτυακών τομέων δύο πλατφορμών χάκινγκ, των QScan και QTRouter, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνταν για την υλοποίηση ή την υποστήριξη των επιθέσεων.

Σύνδεση με κινέζικη εταιρεία

Ένορκη κατάθεση που κατατέθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης αποκαλύπτει ότι οι επιθέσεις δεν περιορίζονταν στις πλέον γνωστές αμερικανικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το έγγραφο, στόχοι ήταν επίσης το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH), καθώς και τέσσερις εταιρείες στις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

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Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι οι δύο πλατφόρμες λειτουργούσαν από την κινεζική εταιρεία Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, πελάτες της εταιρείας ήταν κρατικοί κινεζικοί φορείς, μεταξύ των οποίων η υπηρεσία πολιτικών πληροφοριών της Κίνας, το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας (MSS), αλλά και ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA).

Η εταιρεία δεν είχε απαντήσει μέχρι στιγμής σε αίτημα για σχόλιο, ενώ ούτε η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον είχε τοποθετηθεί. Το Πεκίνο αρνείται συστηματικά τις κατηγορίες ότι βρίσκεται πίσω από κυβερνοεπιθέσεις.

Επιχειρήσεις χάκινγκ από το 2018

Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη τουλάχιστον από το 2018, με τους χάκερ να χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία για την παραβίαση κρίσιμων υποδομών και ευαίσθητων δικτύων στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Τον Αύγουστο του 2019, επιχειρήθηκε η διείσδυση σε δίκτυα της NASA μέσω ευπάθειας σε σύστημα VPN, χωρίς επιτυχία.

Πέντε χρόνια αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2024, οι χάκερ φέρεται να κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δίκτυα τριών εργαστηρίων του Υπουργείου Ενέργειας, των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και αμερικανικής εταιρείας που κατασκευάζει συστήματα ασφαλείας.

Μακρύς κατάλογος επιθέσεων με κινεζική σύνδεση

Η νέα υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων που τα τελευταία χρόνια έχουν αποδοθεί από τις αμερικανικές αρχές σε ομάδες με διασυνδέσεις με την Κίνα.

Τον Μάρτιο, το FBI ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι χάκερ είχαν διεισδύσει σε συγκεκριμένα δίκτυα της υπηρεσίας που σχετίζονταν με πρόσωπα υπό έρευνα. Αργότερα, δημοσιεύματα συνέδεσαν την επίθεση με την Κίνα.

Κινεζικές ομάδες χάκερ έχουν επίσης συνδεθεί με παραβιάσεις δικτύων επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά και με επιθέσεις σε μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας επισημαίνουν ότι οι κινεζικές κρατικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν συχνά ιδιωτικές εταιρείες για την εκτέλεση εξειδικευμένων κυβερνοεπιθέσεων.

«Την τελευταία δεκαετία έχει εκτοξευθεί ο αριθμός των εταιρειών που προσφέρουν εξειδικευμένες επιθετικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Ντακότα Κάρι, αναλυτής για την Κίνα στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας SentinelOne.

Με πληροφορίες του Reuters