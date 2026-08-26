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Η πιο μεγάλη εβδομάδα (και όχι απλώς ώρα) είναι αυτή που διανύουμε! Για την ακρίβεια, οι δύο πιο μεγάλες ημέρες, αφού σε αυτές θα κριθούν σε ποιες League Phase θα αγωνιστούν ΑΕΚ και ΟΦΗ, αλλά και αν θα παίζουν φέτος στην Ευρώπη (στην League Phase του Conference League εν προκειμένω) ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.

Την αρχή κάνει η πρωταθλήτρια Ελλάδας, η οποία υποδέχεται στην κατάμεστη ΑγιάΣοφιά (Τετάρτη 26/08, 22:00) την Λέφσκι Σόφιας στην ρεβάνς του 0-0, κυνηγώντας τη νίκη ακόμα και με… μισό μηδέν που θα την φέρει στο Champions League για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια.

Την σκυτάλη θα πάρει αύριο Πέμπτη (27/08) ο κυπελλούχος, ο οποίος φιλοδοξεί να σφραγίσει την παρουσία του στην League Phase του Europa League, αντιμετωπίζοντας στην Σόφια την ΤΣΣΚΑ (21:00), υπερασπιζόμενος το θριαμβευτικό 3-0 στο Παγκρήτιο.

Μια ώρα νωρίτερα (20:00), ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός παίζουν τα ρέστα τους σε Νορβηγία και Τσεχία κόντρα σε Μπραν και Χράντετς Κράλοβε αντίστοιχα, θέλοντας αμφότεροι νίκη – πρόκριση, μετά το 1-1 στην Τούμπα και το 2-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο.

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Έχουμε και λέμε: Να σκοράρει ο φορμαρισμένος Λούκα Γιόβιτς στο ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας, να μην ηττηθεί ο ΟΦΗ στην Σόφια με διπλή ευκαιρία (Χ2), να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο Μπραν – ΠΑΟΚ και να νικήσει ο Παναθηναϊκός επί τσεχικού εδάφους.

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