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Η νέα δημοσίευση της Πάρις Χίλτον.

Στην Ελλάδα βρέθηκε και αυτό το καλοκαίρι η Πάρις Χίλτον απολαμβάνοντας ήρεμες στιγμές με την οικογένειά της και δημιουργώντας νέες αναμνήσεις δίπλα στη θάλασσα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Πάρις Χίλτον μοιράστηκε μία σειρά από φωτογραφίες και βίντεο στα οποία ποζάρει με φόντο τα ελληνικά νησιά.

Το ηλιοβασίλεμα και η χώρα της Σαντορίνης ξεχωρίζουν, ενώ η ίδια εμφανίζεται άκρως ενθουσιασμένη με τη θέα και τα εντυπωσιακά τοπία.

Στο πλευρό της βρέθηκε η οικογένειά της, τα παιδιά της αλλά και η αδερφή της με την οποία πόζαρε σε αρκετές φωτογραφίες, ενώ μοιράστηκε και ορισμένα στιγμιότυπα από τις βόλτες της με σκάφος στο Αιγαίο.

Περπάτησε στα σοκάκια των ελληνικών νησιών φορώντας εντυπωσιακές λευκές δημιουργίες και απαθανάτισε το εντυπωσιακό τοπίο της Σαντορίνης:

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«Ζώντας την καλύτερη ζωή μας στην Ελλάδα. Ήλιος, θάλασσα και αγαπημένα μου πρόσωπα», πρόσθεσε στην συνοδευτική λεζάντα.

{https://www.instagram.com/p/Dceyb1oDtm1/?hl=el&img_index=1}

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η Πάρις Χίλτον έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν την Ελλάδα, περνώντας μέρος του καλοκαιριού της στη Μύκονο.