Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές πρωτοετών, το αυστηρό πρωτόκολλο και τα σημεία «κλειδιά» που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι.

Εκκίνει από την Πέμπτη 27 Αυγούστου η διαδικασία εγγραφών των φετινών πρωτοετών φοιτητών στα ΑΕΙ όλη της χώρας αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eregister.it.minedu.gov.gr. Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας η διαδικασία γίνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, αυστηρά μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Αρχής γενομένης από την 27η Αυγούστου οι επιτυχόντες των Πανελληνίων 2026 καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής τους στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πώς γίνεται η είσοδος στο eRegister: Τι να προσέξουν οι φοιτητές για να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής

Οι επιτυχόντες των Πανελληνίων 2026 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και φετινοί πρωτοετείς φοιτητές συνδέονται στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου ως όνομα χρήστη,

τον ίδιο κωδικό ασφαλείας (password) που χρησιμοποίησαν για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις συνδέονται με τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού ασφαλείας, παρέχεται δυνατότητα ορισμού νέου κωδικού μέσω της σχετικής επιλογής στην εφαρμογή.

Βήμα βήμα η διαδικασία εγγραφών στα Πανεπιστήμια

Μετά τη σύνδεση στην πλατφόρμα eRegister, οι επιτυχόντες καλούνται να συμπληρώσουν και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.Μεταξύ άλλων, θα χρειαστεί να δηλώσουν ΑΜΚΑ, ο οποίος επιβεβαιώνεται μέσω του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, ο οποίος πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στον επιτυχόντα καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Όπως τονίζεται η αίτηση εγγραφής έχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης και η όλη διαδικασία πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών eregister.it.minedu.gov.gr.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υπάρχει δυνατότητα αναίρεσης ήδη υποβληθείσας αίτησης και υποβολής νέας, σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων. Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, για τη διαδικασία της αναίρεσης υποβληθείσας αίτησης εγγραφής ο χρήστης χρειάζεται να συμπληρώσει τον 8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προς κατάργηση αίτησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την οριστική υποβολή της αίτησης, η εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο του Τμήματος επιτυχίας ολοκληρώνεται.

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Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες με σοβαρές παθήσεις, αφού ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή, πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αντίγραφο ταυτότητας, τίτλο απόλυσης, πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης και τρεις φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Για τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, η ηλεκτρονική εγγραφή πραγματοποιείται επίσης από 27 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ απαιτείται παράλληλα η κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος.

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών: Η διαδικασία αν έχεις ξεχάσει τον 8ψηφιο κωδικό

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για όσους πρωτοετείς απώλεσαν ή αγνοούν το 8ψήφιο κωδικό ασφαλείας τους. Όπως τονίζεται από το ΥΠΑΙΘΑ υπάρχει δυνατότητα να ορίσουν νέο κωδικό ασφαλείας, μέσω σχετικού συνδέσμου που παρέχεται στην εφαρμογή. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τον 8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και το email που έχουν συμπληρώσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο τους.

Τι ισχύει για όσους είναι ήδη φοιτητές

Οι επιτυχόντες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου σε ΑΕΙ ή ΑΕΑ της χώρας θα πρέπει, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής, να δηλώσουν το Τμήμα ή τη Σχολή όπου είναι ήδη εγγεγραμμένοι. Με τη δήλωση αυτή ζητούν ταυτόχρονα τη διαγραφή τους από το προηγούμενο Τμήμα, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα. Ακόμη και όσοι έχουν ήδη διαγραφεί από το προηγούμενο Τμήμα απευθυνόμενοι στη Γραμματεία του, πριν από την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας, θα πρέπει να δηλώσουν την προηγούμενη εγγραφή τους στην πλατφόρμα.

Ποιοι πρωτοετείς φοιτητές εξαιρούνται από τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, την Πυροσβεστική Ακαδημία, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η διαδικασία και η προθεσμία εγγραφής καθορίζονται από τα αρμόδια υπουργεία. Επίσης, οι απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που διακρίθηκαν σε συγκεκριμένες διεθνείς, ευρωπαϊκές ή βαλκανικές Ολυμπιάδες και διαγωνισμούς και εμπίπτουν στη σχετική ειδική κατηγορία δεν κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή, αλλά υποβάλλουν αίτηση στις Γραμματείες των Πανεπιστημιακών Τμημάτων.