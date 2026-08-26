Με βάση την πορεία του πρώτου εξαμήνου, εκτιμάται ότι η μείωση των νέων αιτήσεων στο σύνολο του έτους μπορεί να ξεπεράσει το 50%.

Μείωση 44% κατέγραψαν οι νέες αιτήσεις για «χρυσή βίζα» στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, μετά τις αλλαγές στα ελάχιστα όρια επένδυσης για την αγορά ακινήτων. Με βάση την πορεία του πρώτου εξαμήνου, εκτιμάται ότι η μείωση των νέων αιτήσεων στο σύνολο του έτους μπορεί να ξεπεράσει το 50%.

2.551 νέες αιτήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο υποβλήθηκαν 2.551 νέες αιτήσεις αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής, έναντι 4.553 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Τον Ιούνιο κατατέθηκαν 395 νέες αιτήσεις.

Την ίδια περίοδο εκδόθηκαν 4.919 νέες άδειες, αριθμός αυξημένος κατά 21% σε σχέση με τις 4.057 του πρώτου εξαμήνου του 2025. Οι άδειες αφορούν τόσο φετινές αιτήσεις όσο και αιτήματα που είχαν υποβληθεί το 2024 και το 2025.

Παράλληλα, σε εκκρεμότητα παραμένουν 7.368 αιτήσεις της προηγούμενης διετίας, περίοδο κατά την οποία είχε καταγραφεί σημαντική αύξηση των επενδύσεων πριν από την εφαρμογή των νέων ορίων.

Οι επενδύσεις των 250.000 και 400.000 ευρώ

Ο κύριος όγκος των νέων αιτήσεων αφορά επενδύσεις στο όριο των 250.000 ευρώ και, σε μικρότερο βαθμό, των 400.000 ευρώ. Περιορισμένες είναι οι αιτήσεις για επενδύσεις 800.000 ευρώ, όριο που εφαρμόζεται στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και στα μεγάλα νησιά με μόνιμο πληθυσμό άνω των 3.150 κατοίκων.

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Το όριο των 250.000 ευρώ εξακολουθεί να ισχύει για ειδικές κατηγορίες ακινήτων, μεταξύ των οποίων εκείνα που έχουν προκύψει από αλλαγή χρήσης. Πρόκειται, για παράδειγμα, για κατοικίες που δημιουργούνται από τη μετατροπή παλαιών γραφείων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή ξενοδοχείων.

Παράλληλα, τα ακίνητα που αποκτώνται στο πλαίσιο της «χρυσής βίζας» δεν επιτρέπεται να διατίθενται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

32.702 ενεργές άδειες από το 2014

Μετά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι ενεργές άδειες διαμονής από την έναρξη του προγράμματος το 2014 ανέρχονται σε 32.702, χωρίς τα μέλη των οικογενειών των επενδυτών. Από αυτές, 24.796 αφορούν αρχικές χορηγήσεις και 7.726 ανανεώσεις.

Τον Ιούνιο του 2025 οι ενεργές άδειες ήταν 22.001, με αποτέλεσμα σε ετήσια βάση να καταγράφεται αύξηση 48,6%.

Στο νέο Εθνικό Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής περιλαμβάνεται, τέλος, πρόταση για νέα κατηγορία άδειας διαμονής μέσω επένδυσης σε περισσότερα ακίνητα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση.