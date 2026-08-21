Οι αιτήσεις- δηλώσεις προτίμησης υποβάλονται μέχρι τη Δευτέρα 31-8-2026.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδίκευση στην Ε.Α.Ε. για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη στα Τμήματα Ένταξης των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων ως προσωρινών αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027. Καλούνται οι εγγεγραμμένοι/ες στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2025, (ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 3363/8-7-2026), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών/τριών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους στη γενική εκπαίδευση, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων ΔΗΜ.Ω.Σ. υποβάλλονται από την Παρασκευή 21-8-2026 έως και την Δευτέρα 31-8-2026 2026 στις 15:00.