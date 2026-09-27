Τι ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Το δικό του μήνυμα για τα 195 χρόνια που συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια έστειλε με ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε μεταξύ άλλων ο Ιωάννης Καποδίστριας έδωσε έμφαση στον τομέα της Άμυνας, με τη δημιουργία τακτικού Στρατού & Ναυτικού και την ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της οποίας εμπνεύσθηκε ο ίδιος την ονομασία.

«195 χρόνια από τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, του Κερκυραίου πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος. Τιμάμε τη μνήμη του μεγάλου Έλληνα, ο οποίος επέλεξε να αφιερώσει τη ζωή του στην Πατρίδα και να θέσει τα θεμέλια για την οικοδόμηση σύγχρονου κράτους.

{https://x.com/nikosdendias/status/2104096562418762171?s=48&t=dJFRW3Ar5JDE5D2u7yu5MQ}



Έδωσε έμφαση στον τομέα της Άμυνας, με τη δημιουργία τακτικού Στρατού & Ναυτικού και την ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της οποίας εμπνεύσθηκε ο ίδιος την ονομασία. Η διορατικότητα, η εντιμότητα και η αφοσίωσή του στο καθήκον, αποτελούν διαχρονικό υπόδειγμα» ανέφερε.