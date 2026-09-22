«Εμείς οι Έλληνες, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο ως στρεφόμενες κατά οιουδήποτε άλλου κράτους», είπε ο Νίκος Δένδιας.

Ως έναν στρατηγικό και απαραίτητο σύμμαχο για την Ελλάδα και την Κύπρο, χαρακτήρισε την Αίγυπτο ο Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου σε επίπεδο υπουργών Εθνικής Άμυνας που έλαβε χώρα σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, στο Κάιρο.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, «είχα την χαρά να συνεργαστώ με τον Κύπριο υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα και με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου, ενώ σήμερα το πρωί, πριν από την τριμερή συνάντηση, έγινα δεκτός από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, τον στρατηγό Φατάχ αλ-Σίσι», δηλώνοντας την ίδια στιγμή εξαιρετικά ικανοποιημένος από την τριμερή.

«Είναι ακόμα ένα βήμα στην εμβάθυνση των ελληνοαιγυπτιακοκυπριακών σχέσεων και έρχεται σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης, επίσης τριμερούς συνάντησης σε επίπεδο κορυφής, πριν από λίγες μέρες στο Ελ Αλαμέιν», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Όσον αφορά το περιεχόμενο της τριμερούς, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρέπεμψε «στο εξαιρετικά σαφές και εκτεταμένο κοινό ανακοινωθέν» καθώς όπως υπογράμμισε «τα λέει όλα».

Ο κ. Δένδιας συνέχισε με την παρατήρηση πως η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο. «Εμείς οι Έλληνες, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο ως στρεφόμενες κατά οιουδήποτε άλλου κράτους», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας, καθιστώντας σαφές ότι «είναι σχέσεις οι οποίες αναλύονται και εξετάζονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας ειλικρίνειας, της μόνιμης και διαρκούς αντίληψης σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

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Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη συμφωνία που έχει ήδη υπογραφεί, μεταξύ άλλων, μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου, «με κορυφαία τη συμφωνία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, την οποία είχα την τιμή να υπογράψω με την προηγούμενη ιδιότητά μου ως υπουργός Εξωτερικών, με τον Αιγύπτιο, τότε υπουργό Εξωτερικών, τον Σαμέχ Σούκρι».

«Μία πολύ επιτυχημένη συνάντηση λοιπόν, ένα ακόμα βήμα στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας στο κοινωνικό δίκτυο Χ, «του παρουσίασα την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη περιοχή μας». Παράλληλα, όπως σημείωσε, «είχα την ευκαιρία να του παρουσιάσω την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών». Τέλος, ο Νίκος Δένδιας συνεχάρη τον πρόεδρο της Αιγύπτου για το επίπεδο των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ».

{https://x.com/NikosDendias/status/2102314024150953997}