Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Η 14η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως η Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το ελληνικό κράτος, με την ημέρα αυτή να συμπίπτει με τη εορτή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη σημερινή μέρα, με ανάρτησή του στο Χ.

«Τιμάμε σήμερα, ανήμερα της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Τιμάμε, όμως, και τη δύναμη των Μικρασιατών προσφύγων. Με τη δημιουργικότητά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική πρόοδο της Πατρίδας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2099385246504419674}