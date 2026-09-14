Και επισήμως δραπέτης θεωρείται ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε ως όφειλε στις φυλακές και πλέον στην ΕΛΑΣ έχει σημάνει συναγερμός.

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από beach bar στην Ανάβυσσο, καθώς σε αυτό φέρεται να εμπλέκεται ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτίει την ποινή του, έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, ωστόσο δεν το έκανε και ως εκ τούτου κηρύχθηκε δραπέτης.

Ποιος είναι ο Αλκέτ Ριζάι

Ποιος είναι, όμως, ο Αλκέτ Ριζάι, το όνομα του οποίου ακούγεται πάλι έντονα τις τελευταίες ημέρες; Ο Αλκέτ Ριζάι γεννήθηκε στην Αλβανία το 1978 και απασχόλησε για πρώτη φορά την Ελληνική Αστυνομία στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ το 2003 σχεδίασε και δολοφόνησε τον Θανάση Κορωπιώτη, θεωρώντας ότι είχε συνάψει ερωτική σχέση με τη φίλη του. Μετά από επεισοδιακή σύλληψη σε διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, καταδικάστηκε και έμεινε στη φυλακή για τρία χρόνια.

Η απόδραση του Αλκέτ Ριζάι μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα

Ευρύτερα γνωστός έγινε όταν στις 4 Ιουνίου 2006 απέδρασε μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο. Όντας δραπέτης, στις 26 Αυγούστου 2006, σκότωσε εν ψυχρώ στο Περιστέρι τον 43χρονο Κωνσταντίνο Κουτελιέρη και τον 36χρονο Ιωάννη Κάτσιο, μετά από εντολή του Βασίλη Στεφανάκου. Λίγες μέρες μετά συνελήφθη και τρία χρόνια αργότερα, στις 22 Φεβρουαρίου 2009, δραπέτευσε και πάλι με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Μετά από λίγους μήνες συνελήφθη εκ νέου στο Γραμματικό, μαζί με τη σύντροφό του Ασπασία Μητροπία, γνωστή από τα σχετικά δημοσιεύματα και ως «Σούλα του Ριζάι». Το 2013, επιχείρησε για τρίτη φορά να δραπετεύσει, παίρνοντας ομήρους 5 φρουρούς από τη φυλακή του Μαλανδρίνου. Μετά από 24 ώρες διαπραγματεύσεων, τελικά παραδόθηκε στην Αστυνομία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τον Ιανουάριο του 2021, συνελήφθη από την αστυνομία όταν οδηγούσε ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW, μαζί με δύο επικίνδυνους κακοποιούς, κατά τη διάρκεια τυχαίας διακοπής της κυκλοφορίας. Είχε λάβει άδεια από τη φυλακή για 5 ημέρες.

Σημειώνεται πως ο Αλκέτ Ριζάι είναι καταδικασμένος δύο φορές σε ισόβια κάθειρξη από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά για τη δολοφονία των Κώστα Κουτελιέρη και Γιάννη Κάτσιου και σε συνολική ποινή κάθειρξης 25 ετών για την απόδραση με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού.