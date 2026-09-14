Σε φθινοπωρινούς ρυθμούς μπαίνει η χώρα με τις βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους αλλά και τον υδράργυρο να κάνει «βουτιά».

Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί για περισσότερες βροχές και αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Παρά το γεγονός ότι χθες ο υδράργυρος στην Κρήτη έφτασε ακόμη και τους 37 βαθμούς, το φθινόπωρο φαίνεται πως κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Συννεφιές και τοπικές βροχές σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα, οι συννεφιές θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, χωρίς ωστόσο να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, οι νεφώσεις θα δώσουν λίγες τοπικές και ήπιες βροχές, κυρίως από τη Χαλκιδική μέχρι και τη νότια Πελοπόννησο, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται περισσότερο κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η αστάθεια σήμερα θα είναι περιορισμένη, ωστόσο η εικόνα αναμένεται να αλλάξει από αύριο, καθώς οι βροχές θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές.

Πτώση της θερμοκρασίας

Όπως σημειώνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ένα βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την Αφρική θα κινηθεί προς τη χώρα μας, ενισχύοντας τα φαινόμενα κυρίως στα νότια.

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Το επόμενο διήμερο με τριήμερο αναμένονται αρκετές βροχές, ενώ παράλληλα ο υδράργυρος θα υποχωρήσει και οι θερμοκρασίες θα επιστρέψουν σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει και ο βοριάς, ο οποίος θα βοηθήσει να απομακρυνθούν οι θερμές αέριες μάζες από τη χώρα. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους και οι πρώτες μονοψήφιες θερμοκρασίες.

Τι καιρό θα κάνει σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η σημερινή ημέρα θα κυλήσει με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες στα βορειοδυτικά τμήματα, κυρίως στην περιοχή των Βιλίων και του Κιθαιρώνα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30-32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει για αρκετές ώρες ηλιοφάνεια, ενώ κατά διαστήματα θα αναπτύσσονται συννεφιές. Περισσότερη συννεφιά αναμένεται προς τη Χαλκιδική, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν βροχές.

Ισχυροποιείται το βαρομετρικό χαμηλό

Η μεταβολή του καιρού γίνεται πιο έντονη από αύριο, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα «βαθύνει» και θα ισχυροποιηθεί, ασκώντας μεγαλύτερη επίδραση στη χώρα.

Αρχικά, από αύριο, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά, ενώ την Τετάρτη το σύστημα αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας, αλλά και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα το επόμενο διήμερο με τριήμερο, καθώς εκεί τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα.

Το βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει επίσης το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, καθώς και την Πελοπόννησο.

Από την Πέμπτη περιορίζονται τα φαινόμενα

Από την Πέμπτη η κακοκαιρία αναμένεται να περιοριστεί προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, ο καιρός δεν θα σταθεροποιηθεί πλήρως, καθώς θα παραμείνει άστατος.

Μάλιστα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, φαίνεται πως μια νέα διαταραχή από τα δυτικά μπορεί να επηρεάσει εκ νέου τη χώρα, διατηρώντας το φθινοπωρινό σκηνικό.