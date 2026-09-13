Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα.

Άκρως φθινοπωρινό αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού την Κυριακή 12/9 με τοπικές βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνιση τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Meteo βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ ελαφρώς αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις σκόνης.

Πιο αναλυτικά, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πυκνότερες στα ανατολικά ηπειρωτικά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Σχετικά αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 28-30 και τοπικά 31 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 15 έως 31-33, στην Ήπειρο από 17 έως 29-31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 17 έως 31-33 βαθμούς, στα Επτάνησα από 19 έως 29-31 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 18 έως 29-32, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (από τη Θράκη έως τη Λέσβο) θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ, ενώ στον Κορινθιακό θα επικρατήσει δυτικό ρεύμα με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στα δυτικά τμήματα του νομού θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου.

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Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στην αρχή της ημέρας και γρήγορη βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Μπόρες και ισχυροί βοριάδες την Κυριακή – Η αναφορά στον μεσογειακό κυκλώνα

Για την εξέλιξη του καιρού το Σαββατοκύριακο, ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει ότι από το μεσημέρι έως το απόγευμα του Σαββάτου αναμένονται περάσματα από μπόρες και καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και το Βόρειο Ιόνιο.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ένα πέρασμα από μπόρα ή τοπική καταιγίδα προς το βράδυ. Την Κυριακή, τα φαινόμενα θα εστιαστούν κυρίως στη Βορειοανατολική Ελλάδα, με πιο έντονο χαρακτήρα στη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, την Ανατολική Μακεδονία, τη Δυτική Θράκη και το Άγιο Όρος.

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Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα το απόγευμα. Σχετικά με τους ανέμους και τη θερμοκρασία, την Κυριακή θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βοριάδες 6 έως 7 μποφόρ στα βόρεια, με τοπικό Βαρδάρη στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας αισθητή δροσιά. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες τη νύχτα θα υποχωρήσουν στους 11 με 14 βαθμούς στα ορεινά, ενώ οι μέγιστες τιμές στα πεδινά της χώρας θα κυμανθούν μεταξύ 30 και 33°C.

Για την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ η Δευτέρα θα ξεκινήσει με γενικά καλό καιρό, οργανώνεται ένα βαρομετρικό χαμηλό νοτιοδυτικά της Ελλάδας. Το σύστημα αυτό αναμένεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού στη Νοτιοδυτική Ελλάδα, το Νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο από την Τρίτη, φέρνοντας αρκετό νερό και δυνατούς ανέμους. Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι παρακολουθεί την πιθανότητα εξέλιξής του σε μεσογειακό κυκλώνα (medicane), ενώ το χαμηλό φαίνεται να κινηθεί στη συνέχεια προς την Κρήτη την Τετάρτη προς Πέμπτη και ακολούθως προς τα Δωδεκάνησα.

Τέλος, παρά την πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας από τις φθινοπωρινές αέριες μάζες τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, ο καιρός θα ζεστάνει ξανά το επόμενο σαββατοκύριακο φτάνοντας τους 30 με 31°C. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος, «το καλοκαίρι δεν παραδίδει έτσι εύκολα τα όπλα του».