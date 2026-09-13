Το μεγάλο rebranding του ΟΤΕ βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη.

Ο ΟΤΕ έχει αλλάξει πολλές φορές πρόσωπο στα περισσότερα από 75 χρόνια της ιστορίας του. Από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος της μεταπολεμικής περιόδου και τα χρόνια που η εγκατάσταση μιας σταθερής τηλεφωνικής γραμμής αποτελούσε γεγονός για ένα ελληνικό σπίτι, πέρασε στην απελευθέρωση της αγοράς, στην κινητή τηλεφωνία, στο internet, στις οπτικές ίνες και στο 5G. Άλλαξαν οι τεχνολογίες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο ανταγωνισμός και μαζί τους οι συνήθειες μιας ολόκληρης χώρας.

Αυτές τις ημέρες αλλάζει και κάτι ακόμη: ένα όνομα που για δεκαετίες ήταν παρόν στην καθημερινότητα εκατομμυρίων Ελλήνων.

Το μεγάλο rebranding του ΟΤΕ βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με την Cosmote να αποσύρεται σταδιακά από καταστήματα, προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακά κανάλια και τη θέση της να παίρνει η Telekom. Το πράσινο και το μπλε που συνόδευσαν το brand επί χρόνια δίνουν τη θέση τους στο χαρακτηριστικό magenta της γερμανικής μητρικής, ενώ μια αλλαγή που μέχρι πριν από λίγους μήνες βρισκόταν ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού είναι πλέον ορατή στην αγορά.

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές εμπορικής ταυτότητας στην ιστορία του

Για τον ΟΤΕ πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές εμπορικής ταυτότητας στην ιστορία του. Για όσους, όμως, θυμούνται την Cosmote να εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ως ο νέος τότε παίκτης στην κινητή τηλεφωνία, η εικόνα έχει αναπόφευκτα και κάτι από το τέλος μιας εποχής.

Η διαδικασία βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη σε όλα τα σημεία επαφής με τους συνδρομητές. Καταστήματα αλλάζουν επιγραφές, προϊόντα μετονομάζονται, εφαρμογές, ιστοσελίδες και λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνούν στη νέα ταυτότητα, ενώ το όνομα Telekom αρχίζει να εμφανίζεται ακόμη και εκεί όπου η αλλαγή γίνεται ίσως περισσότερο αντιληπτή από τον καταναλωτή: στην οθόνη του κινητού του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μετάβαση είχε προαναγγελθεί τον περασμένο Ιούνιο από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΤΕ, Κώστα Νεμπή, κατά την ετήσια γενική συνέλευση του ομίλου. Τότε είχε γίνει γνωστό ότι η πλήρης υιοθέτηση της ονομασίας Telekom θα προχωρούσε κατά το δεύτερο μισό του 2026. Λίγους μήνες αργότερα, η αλλαγή έχει περάσει από τις ανακοινώσεις στην πράξη.

Τα 111 καταστήματα του ΟΤΕ σε όλη την Ελλάδα αποχωρίζονται σταδιακά την εικόνα της Cosmote και περνούν στα χρώματα της Telekom. Το Cosmote 5G γίνεται Telekom 5G, το Cosmote Fiber μετονομάζεται σε Telekom Fiber, ενώ η ένδειξη δικτύου στα κινητά τηλέφωνα αλλάζει σε Telekom.gr.

Ανάλογη είναι η εικόνα στις ψηφιακές υπηρεσίες. Το Cosmote App γίνεται Telekom App, οι λογαριασμοί στα social media περνούν στην ονομασία Telekom GR και το What's Up by Cosmote γίνεται What's Up by Telekom. Η συνδρομητική τηλεόραση υιοθετεί την ονομασία MagentaTV, το payzy μετατρέπεται σε Magenta Pay, ενώ το Cosmote Insurance έχει ήδη γίνει Magenta Insurance. Η αλλαγή θα επεκταθεί σταδιακά και στις θυγατρικές του ΟΤΕ, με τον σχεδιασμό να προβλέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τις αρχές του 2027.

Για τους πελάτες, πίσω από την αλλαγή ονομασίας δεν υπάρχει κάποια ενέργεια που πρέπει να κάνουν. Οι υφιστάμενες υπηρεσίες και συμβάσεις συνεχίζονται κανονικά και η μετάβαση γίνεται αυτόματα. Σε λίγο καιρό το magenta θα έχει γίνει η συνηθισμένη εικόνα στα καταστήματα και το Telekom το γνώριμο όνομα στις οθόνες. Μέχρι τότε, όμως, κάθε πινακίδα Cosmote που κατεβαίνει θα θυμίζει λίγο και μια διαφορετική εποχή των ελληνικών τηλεπικοινωνιών — εκείνη που άρχισε το 1998, όταν τα κινητά μόλις ξεκινούσαν να μπαίνουν μαζικά στη ζωή μας.