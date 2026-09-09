Μετά την ισχυρή αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 8,1% στο πρώτο τρίμηνο, ο ρυθμός περιορίστηκε στο 2,2% την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου.

Με αυξημένη επιβατική κίνηση, αλλά χαμηλότερη κερδοφορία, έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν την αεροπορική αγορά, χωρίς ωστόσο να ανακόψουν την αναπτυξιακή πορεία της κίνησης στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία χρηματοοικονομική έκθεση του ΔΑΑ για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, η επιβατική κίνηση έφθασε τα 15,8 εκατ. άτομα, αυξημένη κατά 4,5% σε σχέση με τα 15,1 εκατ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2025. Η κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 5,1%, στα 4,5 εκατ. επιβάτες, ενώ η διεθνής κίνηση αυξήθηκε κατά 4,2%, στα 11,3 εκατ. Παράλληλα, οι κινήσεις αεροσκαφών διαμορφώθηκαν σε περίπου 133.000, καταγράφοντας άνοδο 3,9%.

Η εικόνα, πάντως, διαφοροποιήθηκε αισθητά μεταξύ των δύο τριμήνων. Μετά την ισχυρή αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 8,1% στο πρώτο τρίμηνο, ο ρυθμός περιορίστηκε στο 2,2% την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου. Η επιβράδυνση συνδέεται κυρίως με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις αναστολές δρομολογίων, με τη διεθνή κίνηση τον Απρίλιο να υποχωρεί οριακά κατά 0,9%.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η επίπτωση στη συγκεκριμένη γεωγραφική αγορά, καθώς η κίνηση από και προς τη Μέση Ανατολή μειώθηκε κατά 24,4%. Στον αντίποδα, η Δυτική Ευρώπη, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 68% της διεθνούς κίνησης του αεροδρομίου, σημείωσε άνοδο 4,2%, ενώ σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς εμφάνισαν η Ανατολική Ευρώπη με 22,8%, η Αφρική με 26,7% και η λοιπή Ασία με 61%. Η τελευταία επίδοση συνδέεται κυρίως με τη νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση Αθήνας-Ινδίας.

Η αύξηση της κίνησης, ωστόσο, δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα, εξαιρουμένης της λογιστικής επίδρασης από το κόστος κατασκευής της επέκτασης, διαμορφώθηκαν σε 299,6 εκατ. ευρώ, έναντι 308,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας πτώση 2,8%. Το προσαρμοσμένο EBITDA υποχώρησε κατά 7,6%, στα 168,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 11,3%, στα 106,6 εκατ. ευρώ. Στην τελική γραμμή, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 81,4 εκατ. ευρώ από 92,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11,6%.

Το συνολικό EBITDA, πριν από τις σχετικές προσαρμογές, ανήλθε σε 176 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,3% ή 13,9 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν στα 42,6 εκατ. ευρώ από 40,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα περιορίστηκαν στα 26,8 εκατ. ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Καθοριστικό ρόλο στην υποχώρηση της λειτουργικής κερδοφορίας των αεροπορικών δραστηριοτήτων είχε η προσωρινή μείωση κατά 30% του Τέλους Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 30 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τον ΔΑΑ, η κίνηση αυτή έγινε προκειμένου η κερδοφορία των αεροπορικών δραστηριοτήτων να ευθυγραμμιστεί με τη μέγιστη επιτρεπόμενη απόδοση 15% επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Από τα 299,6 εκατ. ευρώ των εσόδων, τα 219,2 εκατ. προήλθαν από τις αεροπορικές δραστηριότητες και τα 80,4 εκατ. ευρώ από τις μη αεροπορικές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή της κερδοφορίας: από τα 81,4 εκατ. ευρώ καθαρών κερδών, τα 37,4 εκατ. προήλθαν από τις αεροπορικές δραστηριότητες και τα 44,1 εκατ. από τις μη αεροπορικές, οι οποίες συνεπώς συνεισέφεραν περισσότερο από το ήμισυ της τελικής κερδοφορίας.

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε την ίδια περίοδο και το εμπορευματικό σκέλος του αεροδρομίου. Η συνολική κίνηση εμπορευμάτων αυξήθηκε κατά 19,8%, στους 74,4 χιλ. τόνους, από 62,2 χιλ. τόνους ένα χρόνο νωρίτερα. Η διεθνής εμπορευματική κίνηση αυξήθηκε κατά 20,3%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις ειδικές εμπορευματικές πτήσεις για αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου προς την Ελλάδα.

Η επέκταση του «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Η Διοίκηση του ΔΑΑ προχώρησε στην επανεξέταση του μεγάλου προγράμματος επέκτασης του αεροδρομίου. Το σχέδιο δυναμικότητας των 40 εκατ. επιβατών ετησίως, γνωστό ως 40 MAP, παραμένει το σχέδιο αναφοράς, όμως η διοίκηση αποφάσισε να υιοθετήσει περισσότερο ευέλικτη και τμηματική προσέγγιση, αφήνοντας παράλληλα ανοικτή τη δυνατότητα ανάπτυξης ακόμη και πέραν των 40 εκατ. επιβατών.

Η απόφαση συνδέεται, μεταξύ άλλων, με το γεγονός ότι η επιβατική κίνηση αυξάνεται ταχύτερα από τις αρχικές προβλέψεις, αλλά και με την ανάγκη να περιοριστούν οι επιπτώσεις των μεγάλων κατασκευαστικών έργων στην καθημερινή λειτουργία και στις εμπορικές δραστηριότητες του αεροδρομίου. Η εταιρεία επιδιώκει παράλληλα σταδιακότερη διάθεση των κεφαλαίων, ώστε να διατηρήσει μεγαλύτερη επενδυτική ευελιξία.

Σε πρώτη φάση προβλέπεται ανοικτός διαγωνισμός για έργα που περιλαμβάνουν τη Νότια Πτέρυγα του Κύριου Αεροσταθμού και την επέκταση του Δορυφορικού Αεροσταθμού. Παράλληλα συνεχίζονται έργα όπως ο Βορειοδυτικός Χώρος Στάθμευσης Αεροσκαφών, ο πολυώροφος χώρος στάθμευσης και το VIP Terminal, ενώ επιταχύνονται παρεμβάσεις για την αύξηση της δυναμικότητας στους ελέγχους διαβατηρίων και ασφαλείας. Για το δεύτερο εξάμηνο του 2027 προβλέπεται νέος διαγωνισμός για την αρχική φάση επέκτασης του Βόρειου Αεροσταθμού.