Τα πρώτα σημάδια επιβράδυνσης για τον ελληνικό τουρισμό καταγράφει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, καθώς η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» εμφάνισε αρνητική μεταβολή στη διεθνή κίνηση τον Απρίλιο, εν μέσω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΑ, η συνολική επιβατική κίνηση τον Απρίλιο του 2026 διαμορφώθηκε στα 2,74 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας οριακή αύξηση 1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ωστόσο, η εικόνα του μήνα αποτυπώνει σαφή επιβράδυνση σε σύγκριση με τους δύο πρώτους μήνες του έτους αλλά και χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον Μάρτιο, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις επιπτώσεις του δυσμενούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, η διεθνής επιβατική κίνηση υποχώρησε κατά 0,9% σε ετήσια βάση, περνώντας για πρώτη φορά σε αρνητικό έδαφος μετά από πολλούς μήνες συνεχούς ανόδου, ενώ η εγχώρια κίνηση συνέχισε να κινείται ανοδικά με αύξηση 6,1%, συγκρατώντας τις συνολικές επιδόσεις του αεροδρομίου.

Η επιβράδυνση του Απριλίου έρχεται μετά από ένα ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο δίμηνο. Τον Ιανουάριο, η συνολική επιβατική κίνηση είχε αυξηθεί κατά 8,6%, φτάνοντας τους 1.992.548 επιβάτες, ενώ τον Φεβρουάριο η αύξηση είχε εκτιναχθεί στο 13,2%, με 1.982.622 επιβάτες. Τον Μάρτιο, η ανάπτυξη περιορίστηκε στο 3,8%, με την κίνηση να ανέρχεται σε 2.306.567 επιβάτες, προαναγγέλλοντας τη σαφή κόπωση που αποτυπώθηκε τον Απρίλιο.

Παρά την κάμψη του Απριλίου, η συνολική εικόνα του πρώτου τετραμήνου παραμένει θετική. Από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο, η επιβατική κίνηση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ανήλθε σε 9,02 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εγχώρια κίνηση ενισχύθηκε κατά 6,8%, ενώ η διεθνής παρουσίασε άνοδο 5,5%, επιβεβαιώνοντας ότι η τουριστική ζήτηση εξακολουθεί να διατηρεί δυναμική παρά τις αυξημένες αβεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον.

Ανοδικά κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους. Οι συνολικές πτήσεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ανήλθαν σε 77.039, αυξημένες κατά 5,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 5,5%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις κατέγραψαν αύξηση 5,2%, στοιχείο που δείχνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να διατηρούν υψηλή χωρητικότητα προς την ελληνική αγορά.

Τα στοιχεία του Απριλίου, πάντως, θεωρούνται από την αγορά ως το πρώτο ουσιαστικό «καμπανάκι» για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή αρχίζουν να επηρεάζουν