Ενίσχυση της κερδοφορίας και του τζίρου κατέγραψε ο Όμιλος Αλουμύλ για τη χρήση του 2025, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, παρά το απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν στις 28 Απριλίου 2026, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 30,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 61,5% σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 61,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,5%, αποτυπώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ξεπέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο των 500 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 508,5 εκατ. ευρώ, έναντι 455,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας άνοδο 11,7%. Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε κυρίως στη δυναμική των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου, στη διεύρυνση του πελατολογίου και στην υλοποίηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε και από άνοδο των όγκων, με τις πωληθείσες ποσότητες να φθάνουν τους 66,5 χιλιάδες τόνους από 60,8 χιλιάδες τόνους το 2024, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάπτυξη έχει ουσιαστικά και όχι συγκυριακά χαρακτηριστικά. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 133,2 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να παραμένει σχεδόν αμετάβλητο στο 26,2%.

Σε επίπεδο προ φόρων αποτελεσμάτων, τα κέρδη ανήλθαν σε 34,6 εκατ. ευρώ από 21,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα κερδοφορίας του Ομίλου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η θετική πορεία του 2025 συνοδεύτηκε και από βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης, με ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και μείωση του καθαρού δανεισμού, γεγονός που οδήγησε σε αποκλιμάκωση της μόχλευσης και ενίσχυση της κεφαλαιακής ευρωστίας.

Παράλληλα, η διοίκηση επισημαίνει ότι η αναπτυξιακή δυναμική συνεχίζεται και το 2026, με το πρώτο τρίμηνο να καταγράφει ήδη διψήφιους ρυθμούς αύξησης σε πωλήσεις και όγκους, ενώ οι επενδύσεις σε παραγωγικές υποδομές και ψηφιακό μετασχηματισμό αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου στις διεθνείς αγορές.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Μυλωνάς, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που ακολουθείται, με έμφαση στην ανάπτυξη, την καινοτομία και τη βιώσιμη δημιουργία αξίας.