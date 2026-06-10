Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε ξανά τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό ματς στο Telekom Center, το οποίο οδηγήθηκε σε δύο παρατάσεις, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 93-68 στον τέταρτο τελικό, έκανε το 2-2 στη σειρά και πλέον ο τίτλος της Stoiximan GBL θα κριθεί στο ΣΕΦ.

Το ξεκίνημα του αγώνα θύμισε το Game 2, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει πιο δυνατά και να προηγείται με 5-11, εκμεταλλευόμενος την επιθετική δυστοκία των γηπεδούχων που ξεκίνησαν με 2/8 σουτ και 3 λάθη. Ωστόσο, ο Κέντρικ Ναν έδωσε τη λύση για τους «πράσινους» με ένα προσωπικό σερί 8-0, ανατρέποντας το σκορ σε 13-11. Με όπλο την καλή του άμυνα, ο Παναθηναϊκός έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 20-16, έχοντας 3/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα και 8/9 βολές, έναντι 2/5 διπόντων και 3/9 τριπόντων του Ολυμπιακού, για τον οποίο ξεχώριζε ο Φουρνιέ με 5 πόντους.

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Η κυριαρχία των «πρασίνων» συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την πιεστική τους άμυνα να οδηγεί τη διαφορά κοντά σε διψήφια επίπεδα (29-20). Ο Ναν παρέμενε σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ ο Μήτογλου πρόσφερε σημαντικές βοήθειες με 7 πόντους και 4 ριμπάουντ. Ο Ολυμπιακός βρήκε κάποιες λύσεις από τον Γουόκαπ, ο οποίος έφτασε τους 9 πόντους, με το ημίχρονο να κλείνει τελικά στο 40-34 υπέρ του Παναθηναϊκού. Μέχρι εκείνο το σημείο, ο Ναν είχε σημειώσει 18 πόντους με 4/7 τρίποντα, αλλά είχε φορτωθεί και με τρία φάουλ.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ισορροπία του αγώνα άλλαξε στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ο Ναν χρεώθηκε πολύ νωρίς με το 4ο φάουλ του και αποσύρθηκε στον πάγκο. Η επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού επηρεάστηκε σημαντικά, και παρά το αρχικό 47-42, η αστοχία και τα λάθη επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να αντιδράσει. Με ένα επιμέρους σκορ 13-23 στην τρίτη περίοδο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πέρασε μπροστά με 53-57, έχοντας ως κορυφαίους τον Γουόκαπ με 13 πόντους και τον Φουρνιέ με 15.

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Το θρίλερ κορυφώθηκε στην τελευταία περίοδο, όταν ο Ναν αποβλήθηκε οριστικά με 5 φάουλ, 6:28 πριν από τη λήξη. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και ξέφυγε με 61-66, όμως ο Τολιόπουλος, που πέρασε στο παρκέ, μείωσε με τρίποντο σε 64-66. Στα τελευταία λεπτά ακολούθησε ένα ρεσιτάλ αστοχίας και από τις δύο πλευρές. Ο Ερνανγκόμεθ ισοφάρισε σε 66-66, ενώ στη συνέχεια οι Βεζένκοβ και Χέιζ-Ντέιβις διαμόρφωσαν το 69-69 με εκατέρωθεν τρίποντα. Οι τελευταίες επιθέσεις των Φουρνιέ, Χουάντσο και Βεζένκοβ δεν βρήκαν στόχο, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

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Στο πρώτο έξτρα πεντάλεπτο, ο Βεζένκοβ με 5 προσωπικούς πόντους έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 74-79. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, μείωσε σε 78-79 και τελικά ισοφάρισε σε 79-79 με 1/2 βολές του Μήτογλου, έπειτα από επιθετικό ριμπάουντ σε άστοχο σουτ του Σορτς. Τα άστοχα τρίποντα των Τζόσεφ και Τολιόπουλου στα τελευταία δευτερόλεπτα οδήγησαν τον αγώνα σε δεύτερη παράταση.

Εκεί, ο Σορτς πήρε την κατάσταση στα χέρια του, σημειώνοντας και τους 7 πρώτους πόντους της ομάδας του για το 86-81. Ο Παναθηναϊκός διατήρησε το προβάδισμα και ο Τολιόπουλος με ένα καθοριστικό τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στο +8 (91-83), σφραγίζοντας ουσιαστικά τη νίκη σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά παιχνίδια της χρονιάς.

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To Game 5 της σειράς είναι προγραμματισμένο το Σάββατο 13 Ιουνίου (18:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 53-57, 69-69 (κ.α.), 79-79 (1η παρ.), 93-86

Τα Highlights της αναμέτρησης

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Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

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Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

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Όσα είπε ο Βασίλης Τολιόπουλος

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