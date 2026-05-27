Η ΚΡΙ-ΚΡΙ ξεκίνησε το 2026 με θετικές επιδόσεις, καταγράφοντας σημαντική αύξηση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην κερδοφορία, με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου να επιβεβαιώνουν τη δυναμική που διατηρεί η εταιρεία κυρίως στις εξαγωγές γιαουρτιού.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 89,9 εκατ. ευρώ έναντι 66,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 35,4%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή ανάπτυξη του κλάδου γαλακτοκομικών και ειδικότερα των διεθνών αγορών.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, το μικτό κέρδος ανήλθε σε 29,6 εκατ. ευρώ από 18,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο 62,8%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε αισθητά στο 32,9% από 27,4% ένα χρόνο πριν, γεγονός που αποτυπώνει καλύτερο μίγμα πωλήσεων και υψηλότερη αποδοτικότητα παραγωγής. Παράλληλα, το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 25,1%, στα 60,3 εκατ. ευρώ, ωστόσο η αύξηση αυτή ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τον ρυθμό ανόδου των εσόδων.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) σχεδόν διπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 17,9 εκατ. ευρώ έναντι 9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 98,2%. Αντίστοιχα, το EBITDA ανήλθε στα 19,7 εκατ. ευρώ από 10,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 88%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 21,9% από 15,8% πέρυσι, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 13,9 εκατ. ευρώ από 7,25 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 91,8%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,4212 ευρώ έναντι 0,2197 ευρώ, σημειώνοντας επίσης άνοδο περίπου 92%.

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τον τομέα γαλακτοκομικών, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 40,6%, στα 82,7 εκατ. ευρώ από 58,8 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα καθοριστική ήταν η συμβολή των εξαγωγών, καθώς οι πωλήσεις γαλακτοκομικών στο εξωτερικό ανήλθαν σε 62,5 εκατ. ευρώ από 40,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 54,3%, ενώ αντιπροσώπευσαν περίπου το 69,5% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας. Αντίθετα, ο κλάδος παγωτού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στα 6,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή υποχώρηση 0,3%, με τις πωλήσεις στην ελληνική αγορά να αυξάνονται κατά 7,2% και τις εξαγωγές να μειώνονται κατά 10,8%.

Σε επίπεδο οικονομικής θέσης, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 161,9 εκατ. ευρώ από 148 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, καταγράφοντας αύξηση 9,4%, ενώ το σύνολο ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 243,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10,6%. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα παρά την υλοποίηση επενδύσεων και τοποθετήσεων σε χρηματοοικονομικά μέσα.

Παράλληλα, η εταιρεία συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα, πραγματοποιώντας επενδύσεις ύψους 3,4 εκατ. ευρώ σε πάγια μέσα στο πρώτο τρίμηνο, ενώ τα ενσώματα πάγια ανήλθαν σε 123,7 εκατ. ευρώ. Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση των αποθεμάτων κατά 15,8%, στα 35,4 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται με τη δημιουργία αποθεμάτων παγωτού ενόψει της θερινής περιόδου και της αυξημένης εποχικής ζήτησης.

