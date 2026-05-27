Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή 28 Μαΐου 2026 κατά τις ώρες 00:15 π.μ έως 6:00 π.μ. στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γίνονται λόγω εκτέλεσης εργασιών και κατά τη διάρκειά τους θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον λεωφορειόδρομο της Λεωφόρου. Βασ. Αμαλίας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Όθωνος και Ξενοφώντος.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται ως εξής: Όθωνος, αριστερά Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, αριστερά Βασ. Γεωργίου Α΄, αριστερά Φιλελλήνων, αριστερά Σουρή και εν συνεχεία προς όλες τις κατευθύνσεις.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.