Σε ποιες περιπτώσεις τιμωρείται με μηδενισμό το γραπτό ενός υποψηφίου στις Πανελλήνιες 2026 και τι υπαγορεύει το πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘΑ για αυτές τις περιπτώσεις.

Η κλεψύδρα μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα των Πανελληνίων 2026 με τους μαθητές των ΓΕΛ να εξετάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Έκθεσης). Εν συνεχεία οι εξετάσεις θα συνεχιστούν με τα μαθήματα Προσανατολισμού με τελευταία μέρα εξέτασης να είναι η Δευτέρα 8 Ιουνίου. Αντίστοιχα, για τα ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις θα αρχίσουν στις 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, θα συνεχιστούν με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα) στις 2 Ιουνίου και στο διάστημα 4-15 Ιουνίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

Πανελλήνιες 2026: Τα ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης των υποψηφίων, τι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 π.μ., όμως οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν στις αίθουσες το αργότερο μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης διαφοροποιούνται κατά την εξέταση των Ειδικών Μαθημάτων και των Μουσικών Μαθημάτων καθώς για ορισμένα μαθήματα εξ αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσέλθει στις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ. Παράλληλα, αλλάζει και η διάρκεια εξέτασης στα μαθήματα Σχεδίου και στα Μουσικά καθώς προβλέπονται έξι ώρες για το Σχέδιο (Ελεύθερο και Γραμμικό), για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο ενώ για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Πανελλήνιες 2026: Ποια αντικείμενα οδηγούν σε μηδενισμό του γραπτού

Οι υποψήφιοι κατά την είσοδο τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές />μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και />Πιστοποιήσεων. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.

Αν ο υποψήφιος που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέταση του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Η Λυκειακή επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Δεν απαγορεύεται μόνο η χρήση αλλά και η κατοχή κινητού

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί. Η κατοχή ακόμη και κλειστού – απενεργοποιημένου κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής (κομπιουτεράκι, ρολόι με ψηφιακή οθόνη, ακουστικά, κλπ) σημαίνει δολίευση των Εξετάσεων και το Τετράδιο του/της Υποψηφίου μηδενίζεται.

Τα «ψιλά γράμματα» του μηδενισμού

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι όταν υποψήφιος εντοπιστεί με κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια πανελλαδικής εξέτασης, μηδενίζεται μόνο στο συγκεκριμένο μάθημα όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Ωστόσο, έχει το δικαίωμα να συνεχίσει κανονικά τη συμμετοχή του στις υπόλοιπες εξετάσεις. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρεί τη δυνατότητα διεκδίκησης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση τον μέσο όρο των υπολοίπων εξεταζόμενων μαθημάτων — δηλαδή δύο ή τριών, ανάλογα με την περίπτωση. Παρότι είναι εξαιρετικά δύσκολο με μειωμένες βαθμολογίες να εισαχθεί κανείς σε σχολές υψηλής ζήτησης, υπάρχει ακόμα πιθανότητα εισαγωγής σε σχολές με χαμηλότερες βάσεις, μεταξύ των οποίων και οι αστυνομικές σχολές.