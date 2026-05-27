Το πρωτόκολλο λειτουργίας του Υπουργείου Παιδείας ενόψει των Πανελληνίων 2026 - Οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί για το αδιάβλητο της εξεταστικής διαδικασίας.

Σε τροχιά Πανελληνίων 2026 εισέρχονται την Παρασκευή 29 Μαΐου περίπου 100.000 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, διεκδικώντας τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πρώτοι θα εξεταστούν οι μαθητές των Γενικών Λυκείων στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Έκθεση), ενώ μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων με τα Νέα Ελληνικά. Το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε η διαδικασία να διεξαχθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα, ιδιαίτερα ως προς τη διαχείριση και τη μετάδοση των θεμάτων.Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται στα μέσα Ιουνίου, με τα μαθήματα ειδικότητας και τα ειδικά μαθήματα να ακολουθούν.

Τι ισχύει για την λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας εν μέσω Πανελληνίων 2026

Ειδικό καθεστώς λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στο Υπουργείο Παιδείας από τις 28 Μαΐου 2026 (απόγευμα) έως και τις 25 Ιουνίου, λόγω της διεξαγωγής των Πανελληνίων 2026. Κατά το διάστημα αυτό, η πρόσβαση στο κτήριο πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Κεντρική Είσοδο, ενώ απαγορεύεται η είσοδος επισκεπτών, πολιτών, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, με εξαίρεση επείγουσες περιπτώσεις που εξυπηρετούνται μόνο κατόπιν ραντεβού και συγκεκριμένου ωραρίου. Παράλληλα, τίθενται χρονικοί περιορισμοί στη λειτουργία του Υπουργείου, καθώς απαγορεύεται η έξοδος πριν τις 11:00 και η είσοδος μετά τις 18:00 για όλους, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων. Ειδική μέριμνα προβλέπεται για συνοδούς υπαλλήλων με αναπηρία, οι οποίοι μπορούν να εισέρχονται ή να εξέρχονται πριν τις 11:00, μετά από σχετική γνωστοποίηση. Επιπλέον, περιορίζεται η πρόσβαση υπηρεσιών courier και διανομής, καθώς απαγορεύονται οι προσωπικές παραδόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Οι παραλαβές πραγματοποιούνται μόνο από την Κεντρική Πύλη σε συγκεκριμένο ωράριο, ενώ οι επείγουσες αποστολές εξυπηρετούνται αποκλειστικά για υπηρεσιακές ανάγκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου διαβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός και η προετοιμασία έχουν ολοκληρωθεί, με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας σε όλη τη χώρα. Η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη υπογραμμίζει ότι το υπουργείο βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, σημειώνοντας πως η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες δεν ξεκινά λίγες εβδομάδες πριν τις εξετάσεις, αλλά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης εξεταστικής περιόδου. Μάλιστα τόνισε ότι πρόκειται για μια πολυεπίπεδη διαδικασία που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των εξεταστικών κέντρων, την οργάνωση των επιτηρήσεων, την ασφαλή διαχείριση των θεμάτων, καθώς και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Σύμφωνα με την ίδια, βασικός στόχος είναι να κυλήσει η διαδικασία χωρίς προβλήματα, με απόλυτη τήρηση των κανόνων αξιοπιστίας και διαφάνειας, αλλά και με ίσους όρους για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Παράλληλα, τονίζεται ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούνται βελτιώσεις στη διαδικασία, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων εξετάσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην έγκαιρη αντιμετώπιση οργανωτικών ζητημάτων, στην περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος και στη διασφάλιση ίσων όρων για όλους τους υποψηφίους. Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ, η συνεχής αναβάθμιση των διαδικασιών αφορά τόσο τεχνικά όσο και οργανωτικά ζητήματα, ώστε κάθε χρονιά η διεξαγωγή των εξετάσεων να είναι πιο αποτελεσματική και ασφαλής

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Το πρόγραμμα των ΓΕΛ

-Παρασκευή 29 Μαΐου 2026: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

-Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

-Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

-Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Ως ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί η 08:30 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες το αργότερο έως τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρίωρη.

Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ

Σάββατο 30 Μαΐου 2026: Νέα Ελληνικά

Από 2 έως 16 Ιουνίου 2026: Μαθήματα ειδικότητας

Ακολουθούν:

2 Ιουνίου 2026: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

4 Ιουνίου 2026: Μαθήματα ειδικότητας (π.χ. ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών, Ανατομία-Φυσιολογία κ.ά.)

6 Ιουνίου 2026: Τεχνολογικά και θεωρητικά μαθήματα ειδικοτήτων

9 Ιουνίου 2026: Επόμενη ομάδα μαθημάτων ειδικότητας

11 Ιουνίου 2026: Ηλεκτρικές Μηχανές, Ναυσιπλοΐα, Γεωργικές επιχειρήσεις κ.ά.

13 Ιουνίου 2026: Τεχνολογικά αντικείμενα και ψηφιακά συστήματα

15 Ιουνίου 2026: Ψύξη-Κλιματισμός, Κινητήρες αεροσκαφών, Θέρμανση

Και εδώ η εξέταση αρχίζει στις 08:30 π.μ., με προσέλευση έως τις 08:00 π.μ. και διάρκεια 3 ώρες, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (4 ώρες).

Πανελλήνιες 2026: Πότε η ανακοίνωση της βαθμολογίας και των Βάσεων Εισαγωγής

Μόλις ολοκληρωθεί η εξετάση κάθε μαθήματος στο πλαίσιο των Πανελληνίων λίγες μέρες αργότερα οι βαθμολογητές αναλαμβάνουν το απαιτητικό έργο της βαθμολόγησης των γραπτών των υποψηφίων. Σε πρώτη φάση θα δρομολογηθεί και θα ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα τεθεί από πλευράς Υπουργείου η βαθμολόγηση για τα μαθήματα Προσανατολισμού και την Έκθεση που είναι κοινό μάθημα για τους υποψηφίους όλων των βαθμίδων. Παραδοσιακά οι οι αναλυτικές βαθμολογίες των υποψηφίων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα εκτός από τις βαθμολογίες στα Ειδικά Μαθήματα και τα Αγωνίσματα θα αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα results.it.minedu.gov.

Σε δεύτερο χρόνο και αφού ολοκληρωθεί η εξέταση κάθε Ειδικού Μαθήματος θα «τρέξει» η διαδικασία και για τις βαθμολογίες αυτών των μαθημάτων και των αγωνισμάτων. Με όλα αυτά τα δεδομένα και τις αναλυτικές βαθμολογίες του υποψηφίου (σε υποχρεωτικά μαθήματα, ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ) προκύπτει η τελική βαθμολογία και τα αντίστοιχα μόρια ώστε να γίνουν οι αναγωγές που απαιτούνται από πλευράς υποψηφίων για τις σχολές που τους ενδιαφέρουν έχοντας πάντα κατά νου και το δεδομένο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας η ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνει τέλη Ιουνίου. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026 και να το οριστικοποιήσουν μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνει το Υπ. Παιδείας. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να επισκεφθεί τη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και να συμπληρώσει τη σειρά προτίμησης του για τις σχολές που τον ενδιαφέρουν. Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 δρομολογείται για τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.

