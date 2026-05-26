Μικρά ποσοστά αποτυχίας και μία αίσθηση ότι καλά ξεκίνησαν είναι ό,τι πρέπει για την εκκίνηση των Πανελληνίων σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη.

Χιλιάδες μαθητές Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων βρίσκονται στην τελική ευθεία για την είσοδό τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς την προσεχή Παρασκευή (29/5) ξεκινούν οι Πανελλήνιες 2026 για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν μέσω της πανελλαδικής εξέτασης συνολικά 68.788 θέσεις εισόδου στα δημόσια πανεπιστήμια.

Η έναρξη της διαδικασίας έχει οριστεί για την Παρασκευή 29 Μαΐου για τους μαθητές των ΓΕΛ, οι οποίοι θα εξεταστούν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Έκθεση). Το μάθημα αυτό σηματοδοτεί παραδοσιακά την αρχή της εξεταστικής περιόδου. Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, τη σκυτάλη παίρνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι θα εξεταστούν στα Νέα Ελληνικά, ξεκινώντας κι αυτοί τη δική τους πορεία στις πανελλήνιες.

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό αναλυτή Στράτο Στρατηγάκη οι Πανελλήνιες ξεκινούν κάθε χρόνο με το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Έκθεση), και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα τόσο παιδαγωγικού όσο και ψυχολογικού σχεδιασμού.

Η Έκθεση θεωρείται το πιο «ισορροπημένο» μάθημα των εξετάσεων, καθώς παρουσιάζει διαχρονικά τα μικρότερα ποσοστά υποψηφίων που γράφουν κάτω από τη βάση, αλλά και σχετικά περιορισμένο αριθμό αριστούχων. Η βαθμολογική κατανομή κινείται κυρίως στη μεσαία κλίμακα, με τους περισσότερους μαθητές να συγκεντρώνονται περίπου μεταξύ 11 και 16 μονάδων. Αυτό σημαίνει ότι το μάθημα δεν λειτουργεί ως ακραίο φίλτρο, αλλά ως ένα πρώτο «σκαλοπάτι» που αποτυπώνει τη γενική εικόνα χωρίς να δημιουργεί έντονες αποκλίσεις. Ακριβώς αυτή η σταθερότητα είναι που το καθιστά ιδανικό για την έναρξη των εξετάσεων.

Το πλεονέκτημα της Έκθεσης έναντι των άλλων μαθημάτων στις Πανελλήνιες 2026

Σε αντίθεση με τα άλλα μαθήματα που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη απογοήτευση ή έντονες βαθμολογικές ανισότητες, η Έκθεση δίνει στους περισσότερους υποψηφίους την αίσθηση ενός «ομαλού ξεκινήματος». Τα σχετικά χαμηλά ποσοστά αποτυχίας και η συχνή αίσθηση ότι «πήγαν καλά» συμβάλλουν στη μείωση του άγχους και βοηθούν τους μαθητές να μπουν πιο ομαλά στη διαδικασία των Πανελληνίων.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Στρατηγάκης «Η Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι το μάθημα που έχει τους λιγότερους υποψηφίους κάτω από τη βάση από όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Έχει επίσης και τους λιγότερους αριστούχους. Αυτό δίνει μία ομαλή κατανομή με το μεγαλύτερο όγκο των υποψηφίων να γράφει μεταξύ 11 και 16. Αυτός είναι και ο λόγος που πάντα οι Πανελλήνιες ξεκινούν με τη Γλώσσα. Μικρά ποσοστά αποτυχίας και μία αίσθηση ότι καλά ξεκίνησαν είναι ό,τι πρέπει για την εκκίνηση των Πανελληνίων».

Καταλήγοντας η επιλογή να ξεκινούν οι Πανελλήνιες με τη Έκθεση εξυπηρετεί έναν διπλό στόχο. Αφενός την ομαλή καταγραφή των επιδόσεων των υποψηφίων και αφετέρου τη σταδιακή προσαρμογή τους στην ένταση των εξετάσεων, ξεκινώντας από ένα μάθημα που θεωρείται πιο «δίκαιο» και ισορροπημένο σε σχέση με τα υπόλοιπα.

