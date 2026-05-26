Η Αν Χάθαγουεϊ, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», αποκάλυψε ότι για μία δεκαετία αντιμετώπιζε πρόβλημα όραση στο αριστερό μάτι.

Ειδικότερα, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», μίλησε στο «Popcast» και εξήγησε ότι για χρόνια ζούσε με πρόωρο καταρράκτη στο αριστερό της μάτι, γεγονός που αργότερα την οδήγησε να αντιμετωπίσει πρόβλημα και με την ψυχική της υγεία.

«Επέδρασε τόσο πολύ στην όρασή μου που ουσιαστικά έμεινα τυφλή από το αριστερό μου μάτι και κατέληξα να υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση», ανέφερε αρχικά σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του hellomagazine.com.

Όπως μάλιστα εξήγησε, δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης μέχρι τη στιγμή που μετά από την επέμβαση κατάφερε να δει σε όλο το φάσμα: «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο χειρότερα είχαν γίνει τα πράγματα μέχρι που μπόρεσα επιτέλους να δω σε όλο το φάσμα».

Η Αν Χάθαουεϊ, εκμυστηρεύτηκε ακόμη ότι από την μέρα που μπόρεσε να δει και πάλι κανονικά, αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση την επηρέαζε και στον ψυχισμό της: «Έχω ηρεμήσει από τότε. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι πραγματικά καταπονούσε το νευρικό μου σύστημα» και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Εκτιμάω την όραση επειδή νιώθω κυριολεκτικά ότι κάθε μέρα που ξυπνάω και βλέπω με τον τρόπο που βλέπω τώρα, είναι ένα θαύμα».