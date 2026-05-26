Η Ελένη Φουρέιρα, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κόνι Μεταξά και το «MAD VMA The Vidcast», όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα 16 χρόνια της καριέρας της και στη νικήτρια της φετινής Eurovision.

Η ερμηνεύτρια αποκάλυψε ορισμένα στοιχεία του χαρακτήρα της αλλά και στους τρόπου με τους οποίους επιλέγει τους συνεργάτες της.

Μιλώντας αρχικά για την προσωπικότητά της, ανέφερε: «Γενικά είμαι freek control, είναι στον χαρακτήρα μου. Στην ζωή μου όμως προσπαθώ να είμαι πιο χαλαρή. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα έχω τακτοποιημένο δωμάτιο. Στη δουλειά όμως… Όταν ξεκινάς την καριέρα σου δεν ξέρει τίποτα… Αφήνεσαι… Περνώντας τα χρόνια και επειδή ήθελα να εξελιχθώ σαν καλλιτέχνης και άνθρωπος συνειδητοποίησα ότι αν δεν ασχοληθείς και με τα υπόλοιπα πράγματα γύρω σου – να βάφεσαι, τα φώτα, τα πάντα- δεν θα μπορέσεις να δώσεις το 100% στον εαυτό σου. Έχω ανθρώπους που με βοηθάνε, αλλά «περνάνε» από εμένα».

Σε ό,τι αφορά την καριέρα της και τα 16 χρόνια που συμπληρώνει φέτος στη μουσική σκηνή, τόνισε ότι κάθε φορά έχει το ίδιο άγχος σαν να είναι η πρώτη: «16 χρόνια. Ορκίζομαι, κάθε χρόνο έχω το ίδιο άγχος σαν να ήταν πέρυσι η πρώτη χρονιά και λέω φέτος τι θα κάνω;. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι έχουν περάσει 16 χρόνια από τα πρώτα MAD VMA. Είναι 16 χρόνια σόλο καριέρας. Μου φαίνεται σαν χθες, γιατί νιώθω ακόμη την ίδια τρέλα, το άγχος…».

Η αναφορά στη νικήτρια της Eurovision

Η ερμηνεύτρια λίγο καιρό πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision, είχε ανεβάσει στη σκηνή την Dara την νικήτρια του φετινού διαγωνισμού. Σχετικά με αυτό ανέφερε: «Δεν γινόταν να μην την ανεβάσω γιατί είχε έρθει να με δει και μου άρεσε πάρα πολύ η ίδια σαν καλλιτέχνης. Ανέβηκε στη σκηνή και ήταν τόσο έντονη η ενέργειά της που με «χτύπησε», τελειώνοντας λέω είναι μεγάλη σταρ. Ήμουν σίγουρη ότι θα σκίσει…».

Τέλος, απάντησε στην ερώτηση της Κόνι Μεταξά σχετικά με το ποιο είναι το κριτήριό της για να προχωρήσει σε μία συνεργασία. Όπως εξήγησε η ερμηνεύτρια, δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί με κάποιον που έχουν εντελώς διαφορετικές απόψεις, αλλά ούτε θα προχωρούσε σε συνεργασία με κάποιον καλλιτέχνη μόνο επειδή τον συμπαθεί:

«Δεν μπορώ να σου πω σίγουρα γιατί μέχρι τώρα έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που τους έχω συμπαθήσει και πάρα πολύ! Έτυχε να έχω κάνει καλές συνεργασίες. Έχω κάνει όμως συνεργασίες με ανθρώπους που δεν θα ξανά έκανα, γιατί δεν ταιριάξαμε. Νομίζω το καλλιτεχνικό είναι διαφορετικό από το να κάνεις παρέες. Δεν ξέρω αν θα έκανα ντουέτο με κάποιον που έχει πολύ διαφορετικές απόψεις από τις δικές μου…».

